150 personas completaron su capacitación en oficios

Los 150 egresados del programa de formación en oficios Santa Fe Capacita recibieron sus certificados en las instalaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT). Durante el año 2021, las capacitaciones brindadas a las y los rafaelinos fueron: limpieza institucional, auxiliar administrativo, construcción en seco para interior y exterior, auxiliar en repostería, capacitación laboral en atención y cuidado de adultos mayores, tornería, costura industrial y y tiempo y producción para máquinas industriales textiles.

El secretario de Producción Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel y la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe participaron de la actividad.

En el cierre del evento, Diego Peiretti expresó: “Fue un momento muy importante. Se trató de la culminación de un proceso de formación que llevamos adelante el año pasado, con un montón de rafaelinos y rafaelinas que están en búsqueda de construir nuevas capacidades para lograr el objetivo de conseguir un empleo. La ciudad y el sector productivo ofrecen oportunidades en un momento donde vemos que hay una demanda creciente. Sabemos que para cubrir esa demanda debemos contar con recursos humanos formados”. “Nosotros nos propusimos tener la infraestructura de la ciudad activa durante todo el año y para eso hemos establecido alianzas con muchas instituciones de Rafaela: los gremios, el CAF, clubes y vecinales. Todos estamos detrás del mismo objetivo: que las personas se puedan formar para acceder a un puesto de trabajo. Fue un trabajo enorme de todo el equipo de la Oficina Municipal de Empleo y con un compromiso muy fuerte por parte de las instituciones de la ciudad. Vamos a repetir estas actividades este año, tenemos el acompañamiento de los Gobiernos nacional y provincial. Tenemos una mirada compartida sobre la formación de nuestra gente”; cerró Peiretti.



TRABAJO EN CONJUNTO

A su turno, Juan Ignacio Ruggia, coordinador de Empleo, sumó: “Por la pandemia no pudimos hacer la entrega de certificados que estaba planificada para diciembre. Nos debíamos este espacio de encuentro entre las y los participantes de Santa Fe Capacita. Estas formaciones se trabajan en conjunto: Gobierno provincial, local, sindicatos, instituciones, clubes, vecinales, el CAF y el DIAT. En base a eso nos propusimos capacitar, 150 personas han terminado y se llevan su certificado. Más allá del papel, tiene un valor muy importante y simbólico. Se llevan un montón de conocimientos que adquirieron en estos meses. Las y los felicitamos”.



LA VOZ DE LOS PARTICIPANTES

En el acto, María, egresada de Santa Fe Capacita, dijo: “Quiero agradecerles a las autoridades y al equipo de trabajo por esta gran capacitación que pudimos hacer. Me siento muy feliz. Yo hice la capacitación de atención y cuidados de adultos mayores. Esto me capacitó para ayudar de forma mejor a las personas mayores”.

Por su parte, Brenda, egresada de Auxiliar en Repostería, expresó: “Lo hicimos en el CAF en barrio Barranquitas. La verdad es que fue una muy linda experiencia. Tuve un muy buen grupo con buenas compañeras. Las profesoras fueron excelentes y siempre estuvieron dispuestas a ayudarnos en todo, incluso volvernos a mostrar cuando nos costaba algo. Nos tuvieron paciencia y enseñaron un montón de cosas, más que las que estaban planificadas”.

Por último, Alejandra, tutora de la capacitación de Construcción en Seco, manifestó: “Capacité a mujeres y varones en todo este proceso. Se formó un lindo grupo. Me llevo una gran experiencia. Es la primera vez que trabajé con mujeres. También me llevo la experiencia de haber trabajado con Jorge Muriel y Juan Cruz Auce, lo cual para mí fue muy importante. Me quedo con lo lindo de ver chicas en la construcción que mucho no se ve”.



SOBRE EL PROGRAMA

El programa Santa Fe Capacita es un programa provincial, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que se viene implementando en nuestra ciudad desde el año 2017. Tiene como objetivos lograr el fortalecimiento de la trayectoria formativa, mejorar las condiciones en que se realiza el trabajo, la adquisición de competencias laborales, el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades útiles para desempeñarse en espacios laborales.

Además, intenta promover la articulación y cooperación entre los sectores público y privado con el propósito de avanzar en los objetivos planteados en cada una de las líneas de acción y brindar respuestas concretas y eficientes a las diversas problemáticas que se pudieren presentar; especialmente aquellas que afecten a determinados colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral.

En este sentido, participaron de estas propuestas de formación diferentes actores e instituciones de la ciudad, como la Confederación General del Trabajo (CGT), el Dispositivo Integral de Desarrollo Territorial (DIAT), el Centro de Acción Familiar N° 30, sindicatos UOM y SOIVA, Club Ferrocarril del Estado y vecinales.

Además participaron del acto de cierre la coordinadora del Área de Relaciones Vecinales, Vanesa Macagno; la concejal Valeria Soltermam; el concejal Juan Senn; el secretario General de UOM, Roberto Oesquer; el secretario Adjunto del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido (SOIVA), José Ferreyra; el secretario General de Luz y Fuerza, Sebastían Beccaría; familiares de egresados y egresadas, docentes, tutores y miembros del equipo de trabajo de la Oficina Municipal de Empleo.