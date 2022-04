El cuidado del ambiente en las acciones cotidianas

María Delfina Barreiro tiene 68 años, vive en el barrio Alberdi, es ama de casa y trabaja de manera voluntaria en distintas organizaciones sociales y culturales de la ciudad. Cuando se la convocó, se observó que Delfina en su día a día es un ejemplo de compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. “Pienso hoy, que desde la infancia mis padres me inculcaron prácticas ambientales. Mamá creció en el campo y papá siempre participó de actividades relacionadas con esto. Recuerdo con mucho cariño cuando nos llevaba al campo a poner un pequeño árbol en cada uno de los pozos que habían preparado”; contó.

Tiene una familia numerosa, y esos recuerdos de su infancia, la llevaron a educar a sus hijos y nietos teniendo presente el cuidado del planeta. “Mis prácticas ambientales en realidad, son todas pequeñas acciones que realizo de manera cotidiana. Tengo un jardín con numerosas especies, lleno de mariposas y picaflores. También una pequeña huerta para el consumo familiar, donde además de cultivar alimentos, cosecho semillas. Preparo mi propio compost como abono natural para las plantas y los cultivos, y me intereso en la flora nativa que aporta biodiversidad”; dijo Delfina.

Además, comentó que “rescato libros que la gente quiere dar y los acerco a la biblioteca móvil del IDSR para que sigan circulando, separo los residuos que generamos en casa y los saco como corresponde, recupero y reciclo ropa para distintas entidades de la ciudad y junto materiales recuperables (descartables, cajitas y papeles) para talleres de arte. También rescato juguetes que pueden reutilizarse para algunos jardines y guarderías. Por supuesto que cuido el agua y la energía, apoyo a mi hijo menor en su militancia por los humedales y todo el tiempo difundo información del IDSR en mis redes. En este momento, estoy colaborando en la concreción de una feria sustentable y solidaria que se realizará en la ciudad".



BOMBARDEOS ARTÍSTICOS

Como si fuera poco, desde hace algunos años, Delfina busca concientizar sobre el entorno a través del Colectivo de Tejido Bomba de Lana. Este espacio responde a un movimiento llamado Yar Bombing, que es un estilo de arte callejero inofensivo que realiza intervenciones urbanas sobre monumentos y esculturas que pasan desapercibidos, hasta descubrir que cambian su apariencia seria por un colorido tejido.

"Un trabajo muy lindo que hicimos el año pasado fue una intervención para crear conciencia sobre la Ley de Humedales, a lo largo de todo el tejido de la escuela Centenario de Rafaela”; contó.



DENGUE

Finalmente, el año pasado, Delfina participó del voluntariado para la prevención del dengue. “Me parece una iniciativa importante y, sin dudas, necesaria. Pero no hice esto sola: les leí a mis nietos el cuento del mosquito, lo charlamos y reflexionamos juntos. Como son chiquitos, comprendieron el tema de inmediato. Esto los entusiasmó muchísimo y fueron ellos quienes me acompañaron a repartir los volantes del IDSR en mi cuadra para generar conciencia y compromiso. Fue una linda y positiva experiencia”.

Todos y todas podemos formar parte del trabajo sustentable que se realiza en la ciudad. Las pequeñas acciones, multiplicadas por miles, generan la transformación.

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve a través de este espacio las acciones sustentables de la ciudadanía, con el objetivo de fomentar acciones o emprendimientos comprometidos con el entorno. Todos los que deseen participar, pueden contactarnos en redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.