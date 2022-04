Sustentar el proyecto político con la gestión

El gobernador Omar Perotti cerró el encuentro-debate de “Hacemos Santa Fe”, el espacio político que lidera el mandatario provincial con un discurso que instó a “consolidar a Santa Fe como el corazón productivo de Argentina”. “Creo profundamente en esta provincia, en una provincia federal. Nos encanta hablar de federalismo, lo sentimos y tenemos la firme convicción de defender los intereses de los santafesinos, porque entendemos que si a Santa Fe le va bien, a la Nación le va mejor. Podemos marcar un camino diferente con la producción y el trabajo como ejes fundamentales”, expresó.

Durante la tarde hubo debates a través de nueve comisiones, que tuvieron como tema convocante conceptos e ideas que forman parte de la gestión que lleva adelante el gobierno provincial. Igualdad, educación, productividad e integración. Las principales políticas de la gestión provincial fueron debatidas y enriquecidas con aportes en el primer encuentro de “Hacemos Santa Fe”, el espacio político que encabeza el gobernador Perotti y que deliberó en las instalaciones del Camping del Sindicato Confiteros, en la ciudad de Rosario.

Del mismo participaron más de dos mil trescientos referentes de toda la provincia entre intendentes, presidentes comunales, concejales, funcionarios, representantes gremiales, hombres y mujeres del ámbito del trabajo, el comercio y la industria; como así también de organizaciones sociales santafesinas. Participaron unos 16 gremios, entre ellos Smata, barrido y limpieza, Aduana, Garagistas, Pasteleros, Camioneros, Calzado, Luz y Fuerza, Upcn, UOM y municipales de la ciudad de San Lorenzo, entre otros.

“Lo que estamos haciendo es sacar del papel de los planes de los proyectos, de los videitos y llevarlos a los hechos reales y concretos. Y cada una de esas acciones no solo se ven por el avance de obras, sino que en este 2022 vamos a tener una nueva inyección de obra pública en toda la provincia. Y lo estamos haciendo con un enorme esfuerzo. Con la consigna de haber generado orden en las cuentas de la provincia”, afirmó en su discurso.

“Tenemos claro que generar oportunidades no solo nos da la posibilidad de dignificar sino la de tener una mejor convivencia y una provincia más segura cuando hay oportunidades. Las regiones con más empleo y más ingresos son las regiones que también tienen más seguridad. Y eso es lo que queremos para esta provincia. Por eso ponemos empeño en el trabajo y la producción. Vamos en el camino de dejar una provincia con un salto enorme en su infraestructura, rutas, caminos, obras hídricas, defensa de nuestros pueblos, ferrocarril y también de las obras de agua y saneamiento en todo el territorio provincial y en los lugares donde vive más gente”, ahondó el gobernador.

“Creemos en una Santa Fe que nunca más esté de espaldas a Nación, queremos a una provincia protagonista del modelo nacional. La presencia de muchos actores sociales es lo que nos entusiasma, de diferentes espacios y procedencias porque esto hay que enriquecerlo, no alcanza con hablarlo entre quienes pensamos igual. Hay que construir con el que piensa distinto, interpretar esta etapa poniéndonos en el lugar del otro. Y colaborando para salir adelante”, pronunció.