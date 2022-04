La Provincia recordó y homenajeó a los héroes de Malvinas en Reconquista

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó ayer el acto por el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas - Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, que se realizó en la ciudad de Reconquista. En su discurso, el mandatario provincial destacó la “alegría de poder compartir este momento en Reconquista nuevamente. Pasaron 40 años que marcaron una de las etapas más duras de la Argentina, que marcó a una generación. Queremos que esto no sea el recuerdo de un día, sino que todos los días tengamos ese recuerdo para que nos ayude a darle forma a la consigna que los veteranos han impulsado: Malvinas une. Ese tiene que ser el desafío. Que todos los días, en ese recuerdo y en esa conmemoración, los argentinos nos unamos mucho más”.

“Estamos trabajando para que hasta el 20 de junio vayamos preparando un encuentro que nos movilice a todos los argentinos, que tenga su sede en el Monumento a la Bandera en Rosario. Queremos, deseamos y vamos a trabajar para que todos los veteranos del país, de cada una de nuestras provincias, vuelvan a estar allí, a jurar nuevamente a la bandera. Queremos que eso nos sirva a todos los argentinos para querer mucho más lo nuestro y para unirnos mucho más entre nosotros”, agregó Perotti.

“Hay veces que se citan frases. Cuando venía hasta aquí me hicieron llegar una que decía: 'muchachos, el honor y la gloria es de ustedes, para nosotros el orgullo'. Esa frase la dijo Diego Armando Maradona, hablándole a los veteranos. La quiero traer hoy porque sin duda ustedes nos hacen sentir orgullosos. Viva la patria”, concluyó el gobernador.

Por su parte, el intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, afirmó que “a 40 años de la gesta de Malvinas y con el lema 'Argentina nos une', hoy nos encontramos frente a la historia. Esta historia que pasó por momentos de euforia y momentos de olvido, por momentos de dolor y por momentos de lucha y organización, ex veteranos y familiares encontrando puntos en común para salir adelante. Esa historia que nos marca como sociedad”.

“Hoy, después de dos años de pandemia, donde también pasamos por mucho dolor, Malvinas nos enseña que los valores pueden ayudar a reconstruir una sociedad”, puntualizó Vallejos.

Por último, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas del departamento General Obligado, César Reinero, sostuvo que “hoy se cumplen 40 años de la gesta de Malvinas y nos convoca bajo el lema Malvinas nos une, para rendirle un homenaje".

“La guerra fue un error y un horror, pero así se dio y nos tocó vivir. Ahora la comunidad de veteranos queremos decirles que haremos todo lo que esté en nuestro alcance para mantener viva la llama de Malvinas, con el objetivo principal de que podamos recuperarla de manera diplomática y pacífica a través de nuestros gobernantes”, finalizó Reinero.

Participaron también de la actividad el senador nacional Dionisio Scarpín; la diputada nacional Carolina Castets; el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach; el señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Spuler; el senador provincial por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; el obispo de Reconquista, Ángel Macín; el presidente de la Agrupación Veterano de Malvinas, Roque Márquez; y el vicepresidente de la Federación Santafesina de Veteranos de Guerra, Rolando Gómez.

El viernes por la noche, el gobernador Perotti participó en Rosario de la vigilia en el Parque Nacional a la Bandera, donde se conmemoró el aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas con un encuentro con músicos en vivo y stands de diferentes instituciones y agrupaciones de la ciudad. Allí, luego de la participación de grupos musicales, las autoridades entonaron el Himno Nacional Argentino.