En emotivo acto, Rafaela conmemoró los 40 años de la gesta de Malvinas

En la Plaza del Soldado, el intendente Luis Castellano encabezó ayer el acto conmemorativo del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas con el que Rafaela recordó el 40° aniversario del inicio de una guerra que no solo dejó el lamentable saldo de 649 víctimas, sino también heridas, físicas y psicológicas imborrables en quienes tuvieron la gracia de sobrevivir. El sentido acto se inició con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por el cantante Matías Lobaiza y la Banda Municipal de Música de Rafaela, bajo la dirección de Esteban Fernández.

El evento contuvo momentos muy significativos como la presencia de alumnos de la extensión áulica del EEMPA 1007 “Libertad”, quienes durante estas semanas participaron de un proyecto que incluyó un abordaje literario de esta conmemoración, y tuvieron a su cargo la redacción de poesías inspiradas en las sensaciones que aún nos sigue produciendo el recuerdo de Malvinas.

Dichas poesías pasaron a formar parte de unos señaladores que fueron entregados a los presentes en el transcurso de este acto, y que también se distribuirán en el EEMPA 1007 y en la Biblioteca Municipal “Lermo Balbi”. Cada uno de ellos contiene un código QR que permitirá acceder a las poesías escritas en formato de audio. A modo ilustrativo de este proyecto, se invitó a tres estudiantes de la extensión áulica del EEMPA 1007 “Libertad”, a dar lectura de los poemas de “El grito sagrado”.

Se entonó la Marcha de las Malvinas, interpretada por Matías Lobaiza y la Banda Municipal de Música. Además, en la parte final, el cantante interpretó “Carta perdida”, de Julián Ratti; y “Hermanita perdida”, de Yupanqui y Ramírez.



RESPETO

Durante el acto, el intendente Luis Castellano señaló que el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, "es la ciudad reunida en torno a una causa común. Es fuerte el sentimiento que llevamos en el alma y en el corazón, los rafaelinos respecto a Malvinas. Es algo que nos palpita adentro y eso ha tenido a lo largo de la historia, en 40 años, distintas concreciones materiales en la ciudad”.

Castellano agregó que "estos 40 años son paralelos y contemporáneos a las imágenes que vemos de una guerra hoy. Una guerra que nos trae imágenes desgarradoras. Millones de familias que deben dejar sus hogares y que ven en su día, el dolor de cómo seguir. Eso que ahí vemos lo podemos trasladar a 1982. Y aquí están los testigos de ese desgarrador hecho. Ellos y sus familias. Por eso, el hecho de hacer memoria y escuchar, de tener plazas, barrios y calles con el nombre de Malvinas, no tiene que ser solo un recordatorio, sino la firme convicción de que la única vía para solucionar los conflictos es el diálogo y la paz".

“Y ahí donde haya diálogo, sobre todo diálogo diplomático para poder luchar lo que son nuestros suelos y las aguas en el sur argentino, ahí estaremos siempre para apoyar. Mis agradecimientos, respeto y cariño para seguir manteniendo viva la memoria de Malvinas; y para que volvamos a decir que las Malvinas son Argentinas”; concluyó.



40 AÑOS

Asimismo, durante el acto, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Rafaela Carlos Tartaglia, expresó: "Un nuevo 2 de Apbril nos convoca nuevamente en el número 40 de esta historia; historia que late en los corazones de cada veterano de Malvinas. Con emoción de recordar cada momento vivido y por más que hayan pasado 40 años, no podemos olvidar el dolor de la pérdida humana y de la sangre derramada. Aún la lucha sigue con los 649 veteranos que quedaron en el camino de la tierra malvinera y las frías aguas del Atlántico Sur”.

“Día a día son más los que se adelantan en su partida de este mundo y se unen a nuestros hermanos que quedaron custodiando las Islas Malvinas, y por todos los que volvimos y nos apuntalamos codo a codo para seguir contando nuestra vivencia. Nosotros no somos historia de viejos libros. Somos un pedazo de historia de la Argentina viviente. Si la sociedad no recuerda o no honra a sus caídos en combate, entonces sus muertes no tuvieron sentido. Viva la Patria”.

Junto al Intendente Castellano, participaron el acto el senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero; el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Ricardo Arnodo Suárez; el jefe de la División Operativa Federal Rafaela de la Policía Federal Argentina, Eduardo Quiróz; el jefe Escuadrón Vial de Gendarmería, Dante Romero; el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, Carlos Tartaglia; integrantes de la agrupación 2 de Abril Santa Fe Veteranos de Guerra Malvinas Continentales; el coordinador de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni; el presidente de la comisión vecinal del barrio Malvinas Argentinas, Nestor Seffino; representantes del Centro Comercial; el director provincial de la Caja de Jubilaciones Sociales, Jose Rosseto; concejales y concejalas de la ciudad; alumnos, docentes, directivos, y público en general.



VIGILIA

Previo a la llegada del 2 de Abril, en las mismas instalaciones del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, se desarrolló la tradicional "vigilia" de la que también participó el intendente Luis Castellano.

Un tiempo compartido de confraternidad y camaradería entre quienes pudieron volver, y para ejercer el recuerdo activo de quienes dieron su vida y no volvieron. El encuentro tuvo una significancia muy especial. Se extendió durante varias horas y contó con la participación de artistas especialmente convocados por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela para acompañar a los excombatientes y reconocer el trabajo que llevan adelante, junto con sus familias, para mantener ese espacio, para actualizarlo, para sostenerlo y hacerlo crecer.