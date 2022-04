Mondino: “El próximo Presidente de la Nación va a ser del PRO”

Ceferino Mondino, el “único" representante natural PRO de Juntos por el Cambio en el Concejo” como él se define, fue entrevistado por La Opinión, y tuvo definiciones que no pasarán desapercibidas en el ambiente político de la ciudad.Sin pelos en la lengua dijo que el desvanecimiento del PRO en la ciudad fue porque la dirigencia que estuvo a cargo del partido “no contaban con la experiencia y la formación para liderar un espacio que irrumpió con tanta fuerza”, pero también porque no encontraron “la persona que lo represente”A su vez anticipó, que si bien trabaja con el radicalismo para que el próximo Intendente sea de Juntos por el Cambio”, y adelantó que el PRO “tendrá su propio candidato a Intendente y lista de concejales”.¿Qué pasó con el PRO en Rafaela, que irrumpió con tanta fuerza y quedó reducido a un partido con una mínima representación en el Concejo y disperso internamente?En el PRO Rafaela y también a nivel provincial lo que ocurrió fue que tuvo un crecimiento exponencial, muy rápido y en los armados territoriales, los dirigentes que fueron apareciendo en los que más a mano estaban. Fue una propuesta nueva para el electorado y no contaban con la experiencia y la formación para liderar un espacio que irrumpió con tanta fuerza. La coyuntura hizo, a partir de una mala imagen del gobierno nacional kirchnerista que se produzca lo que se llamó en ese momento como “ola amarilla”, y nos encontramos, no solo en nuestra ciudad porque fue similar en muchísimos lugares, con concejalías, con gobiernos comunales y hasta Intendentes.Lo digo constructivamente, hubo falta de preparación para la conducción porque estaban en espacios que eran mínimos y de repente se convirtieron en multitudinarios hasta el punto de que se ganó una presidencia de la Nación.Siempre pongo como ejemplo que fue como pasar de gerenciar una PyME con cinco empleados a tener que manejar una empresa de 1.500 trabajadores, entonces la conducción se complejiza y si se trata de una sociedad que está demanda muchas respuestas y acciones no evalúa tu experiencia porque lo que necesita es la resolución de problemas en forma inmediata. Creo que este ha sido el principal motivo por el que después cae la expectativa que se había generado y muchos dirigentes que tomaron relevancia por la cantidad de votos que obtuvieron, que no eran votos de ellos sino del momento y del espacio, no supieron plasmarlo en una buena conducción. Además faltó trabajo territorial y contacto con la gente, ahí es cuando se produjo un efecto adverso y todos se empezó a desmoronar.Igual es llamativo que en un electorado tan proclive a la centro derecha no se haya podido canalizar esa tendencia y hoy la represente el radicalismo …Coincido que el electorado rafaelino tiene ese perfil y tengo que volver a la contestación de la pregunta anterior, pero también hay que decir que no encontramos la persona que represente esos intereses del electorado, esa que los represente y a la que le confíe el voto y al partido le dé un salto de calidad.Mauricio Macri sacó en Rafaela el 60 % de los votos (en la pasada elección presidencial) y eso no se trasladó a la dirigencia local. Aquí es donde está el gran desafío para nosotros. Los dirigentes locales, tenemos que equiparar esa preferencia para que los ciudadanos que votan a nivel nacional al espacio PRO también la tengan con los candidatos de RafaelaPara conseguirlo debemos prepararnos, convocar a las mejores personas y si la gente nos da la oportunidad esta vez no la podemos defraudar.Pero también los necesitamos para aportar al próximo Gobierno nacional porque estamos convencidos que el próximo Presidente de la Nación va a ser PRO. Y desde la Ciudad vamos a trabajar muy duro para que eso ocurra.¿Como es la relación con Hugo Menossi y “Lalo” Bonino?La relación con los dirigentes del PRO local es buena, no es mala, pero es el electorado el que va diciendo quienes tienen que seguir y quienes dar un paso al costado y eso se legitima a través del voto. Creo que a mí me tocó estar en el momento justo y trabajé muchísimo para armar una sola lista junto con el radicalismo, pero otros no vieron esa opción. Yo fui uno de los que lo propuso y lo sostuvo y por eso me toca estar en este lugar, porque fuí de los que se “animó” y asumió el costo político que iba a llegar si las cosas no salían bien. Por suerte la lectura fue acertada.¿Cómo es la convivencia con los radicales dentro del bloque?Es muy buena, tengo muy buena relación con el radicalismo. Siempre mi perfil y mi fortaleza fue el armado y por eso tengo inclinación a tender puentes a tratar de unificar y consensuar ideas y criterios. Y en esta construcción única de JxC para encontrar una lista de consenso fui el encargado de acercar los puntos distantes. Por eso, reitero, la convivencia es muy buena y estamos tratando de trabajar de manera conjunta para que el próximo Intendente sea de Juntos por el Cambio.De todas maneras, es de imaginar que como PRO no resignan pretensiones electorales y ya piensan en el 2023 …Como espacio político nosotros tenemos objetivos muy claros. Estamos trabajando para que el PRO tenga su propio candidato a Intendente y tengamos nuestra lista de concejales. También hay que tener en cuenta que Rafaela es estratégicamente clave para la elección del Senador provincial, que también va a estar en juego en la próxima elección.Estuviste charlando con Miguel del Sel, ¿lo viste motivado para ir otra vez por la Gobernación o todavía está verde la decisión?Acompañé a Miguel en las dos campañas a Gobernador y estuve mucho más cerca cuando fui candidato a Senador por el Departamento y eso me permitió tener un contacto fluido con él, pero más allá de lo político, tengo una relación de amistad. En la charla que tuvimos lo vi entusiasmado. Está muy identificado con el PRO y quiere trabajar, como ya lo dijo y confirmó, apoyando a todos los dirigentes si su figura ayuda a crecer a los candidatos locales. Está convencido que el próximo presidente tiene que ser del PRO y, hoy por hoy, quiere ser una herramienta. Pronto va a estar en Rafaela y estamos trabajando para su visita porque va a empezar a recorrer la provincia. Después decidirá, no hay que apurarlo. Estuvo muy cerca de ser Gobernador, es muy querido y votado por la gente y hay que acompañarlo y facilitarle los caminos.Primero va a tener que volver a reunir a toda la tribu …Creo que si decide ir por la gobernación lo que va a ocurrir toda la dirigencia PRO de la provincia se va a alinear detrás de su candidatura. Lo que ha pasado en la Provincia es que cuando un espacio político carece de liderazgos fuertes aparecen muchos referentes, pero no terminan siendo fuertes electoralmente. Esta situación se arregla si Miguel larga.La gestión Castellano ….Tengo un gran respeto por Luis, lo conozco hace mucho tiempo, y creo que está haciendo un gran esfuerzo, pero tiene, lógicamente, el desgaste propio de muchos años en la gestión. Además, le pasa lo mismo que les dije a los concejales oficialistas en la sesión del pasado jueves y es lo difícil que se les hace sostener una ideología política cuando las decisiones del Gobierno nacional nos impactan muchísimo a nivel local, y su espacio político, el kirchnerismo, no lo ayuda para nada. Eso lo está mellando y por eso creo que en la próxima elección nuestro espacio va a tener una buena chance de quedarse con la IntendenciaESCUELA DE DIRIGENTES PRO“Estamos convencidos que tenemos que armar un gran equipo de trabajo porque el desafío es tener nuevamente un presidente que sea del PRO. Eso nos va a abrir un abanico de posibilidades muy grande y no nos tiene que pasar lo mismo. Tenemos que tener dirigentes preparados para ocupar lugares claves en la gestión. Por eso, la semana que viene vamos a estar comenzando con las primeras reuniones de equipo para formar dirigentes y va a ser muy importante la llegada de la Escuela de Dirigentes del PRO a Rafaela que estamos gestionando porque nos va a dar un nivel importante para la formación y la capacitación de dirigentes para resolver problemas a nivel local mediante los vínculos con la Nación a partir del año que viene.