Ginóbili ingresó oficialmente al Salón de la Fama de la NBA

El bahiense Emanuel "Manu" Ginóbili se convirtió ayer oficialmente en el primer basquetbolista argentino en ingresar al Salón de la Fama de la NBA, de acuerdo a una votación que dio a conocer la entidad. "Otra de las cosas que nunca soñás cuando empezás a picar la pelotita naranja! Gracias a todos los que me acompañaron en este camino!", expresó el propio ídolo argentino en su cuenta oficial de Twitter.

Ginóbili, quien ganó cuatro anillos de la NBA junto a los San Antonio Spurs, además de una medalla de oro olímpica en Atenas 2004, una de bronce en Beijing 2008 y la plata en el Mundial de Indianápolis 2002, todo con la Selección argentina, es el tercer sudamericano y primer latinoamericano hispanohablante en ingresar al Salón de la Fama del baloncesto, luego de los brasileños Oscar Schmidt y Ubiratan Pereira.

La ceremonia para el ingreso al exclusivo salón del básquet mundial será en septiembre próximo en la ciudad de Springfield. Incluso desde la cuenta oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAAB) se celebró la mención y agregaron: "El orgullo que nos generás es inmenso".

Parte de la elección de Ginóbili se basó en que no solo sumó una carrera tremenda en la NBA, sino también a nivel FIBA, dado que logró ser campeón europeo con el Kinder Bologna de Italia. Los dos primeros comités de selección fueron el North American Commitee y el Women Committe, el primero con nueve miembros y el segundo con siete. Luego lo evaluó el Honors Committee, que finalmente votó por los finalistas, y una vez conocidos los finalistas de ambos comités, la Junta Directiva llamada Board of Trustees, que es integrada por personas ya incluidas en el HOF, periodistas y especialistas, revisó cada finalista, sus méritos, acciones o declaraciones.

Ginóbili ganó cuatro anillos de campeón NBA (2003, 2005, 2007 y 2013), estuvo dos veces seleccionado para el All Star (2005 y 2011), fue elegido Mejor Sexto Hombre de la temporada 2008; dos veces estuvo en el tercer mejor quinteto de la temporada.

Además tiene el mejor porcentaje de triunfos (72.1%) en la historia para un jugador que haya disputado más de 1000 partidos en la fase regular (suma 1057); mayor robador de pelotas (1392) y anotador de triples (1495) en la historia de los San Antonio Spurs.

A esto se le suman la medalla dorada olímpica en Atenas 2004, siendo el MVP del torneo, y otra de bronce en Beijing 2008; otros dos títulos con la Selección (el Premundial 2001 y el Preolímpico 2011) y un subcampeonato mundial en Indianápolis 2002. También ganó la Euroliga con Kinder Bologna, en 2001, siendo además el MVP y logrando la triple corona (sumó la Copa Italia y la Lega).