CRAR se hizo fuerte en su estreno de local

El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado a Alma Juniors de Esperanza por 28 a 14, en un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de segunda división del Torneo Regional del Litoral. El encuentro tuvo lugar en la Cancha 2 del predio de la Ruta 70 con el arbitraje de Leonardo Del Río. De esta manera consiguió el primer triunfo en el torneo luego del traspié en la jornada inicial ante Logaritmo. Cabe mencionar que en pre-reserva se impuso el elenco esperancino por 32 a 10, mientras que en Reserva lo hizo CRAR por 28 a 7.

En un encuentro donde un fuerte viento cruzó el campo de juego y complicó por momentos el juego, el equipo rafaelino pudo hacer la diferencia en los últimos 10 minutos tras un desarrollo bastante parejo. El primer tiempo había finalizado 18 a 14 en favor de los Verdes, período donde llegaron al try Esteban Appó y Facundo Aimo en el dueño de casa.

En la segunda mitad, ya con viento a favor, los dirigidos por Enrique López Durando pudieron tener un mejor control aunque con complicaciones en ataque para despegarse. Recién a partir de una intercepción y muy buena corrida de Santiago Kerstens, llegando en solitario al try, se destrabó el resultado.

CRAR alistó a Matías Rocchi, Jonatan Viotti y Gastón Zbrun; Juan M. Imvinkelried y Fanco Davicino; Manuel Mandrille, Gian Allasino y Facundo Aimo; Esteban Appó y Pablo Villar; Jerónimo Ribero, Nicolás Imvinkelried, José Francone, Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.

Cambios: Martín Zegaib por Rocchi; Carlos Laorden por Zegaib; Mariano Ferrero por Mandrille; Gabriel Morales por Allasino; Ignacio Sapino por Viotti;Martín Bocco por Villar; Ignacio Martinez por Nicolás Imvinkelried.

Puntos de CRAR: en el primer tiempo, 6' try de Appó conv. por P. Villar; 9' penal de P. Villar; 15' try de Aimo; 35' penal de Villar.

Segundo tiempo: 24' try de Kerstens conv. por P. Villar; 35' penal de M. Bocco.



LOS DEMAS RESULTADOS

En esta segunda fecha también se jugaron los siguientes partidos: Tilcara de Paraná 16 - Universitario de Santa Fe 12; La Salle 7 - Logaritmo 42 y Jockey de Venado Tuerto 24 - Los Caranchos 23.

Posiciones: Jockey de Venado Tuerto y Logaritmo 9; Los Caranchos 6; CRAR y Tilcara 4; Universitario de Santa Fe 1; La Salle 0.

Próxima fecha (3ª, 9/4): Los Caranchos vs. Tilcara; Jockey de Venado Tuerto vs. La Salle; Universitario de Santa Fe vs. CRAR y Alma Juniors vs. Logaritmo.