Una nueva versión de la película “El Cuervo”

“El Cuervo” regresará nuevamente a la pantalla grande, pero esta vez contará con Bill Skarsgård como protagonista; se trata del intérprete de Pennywise, el temible payaso de las dos entregas de la adaptación cinematográfica de “It”.

La cinta estará basada en el cómic creado por James O’Barr a finales de la década de los 80. Este mismo, cuenta la historia de un hombre y de su prometida que se encuentran varados tras descomponerse su auto. Es en ese entonces cuando la pareja es sorprendida por una pandilla y son asesinados a sangre fría. Pero el protagonista renace en un cuervo y se venga de cada uno de los que le arrebató su vida y la de su pareja.

Según anunció el famoso medio The Hollywood Reporter, quien encabece el reparto será Bill Skarsgård en el rol de Eric Draven. Mientras que la dirección estará a cargo de Rupert Sanders (“Ghost in the Shell”) y el guion, de Zach Baylin (“King Richard”). Además, el rodaje comenzará en junio de este año y contará con Praga y Munich como locaciones principales.

Anteriormente se quiso hacer un reboot de “El Cuervo” con los cineastas Stephen Norrington y F. Javier Gutiérrez, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo. Tiempo más tarde, Corin Hardy se adueñó del proyecto y reveló que Jason Momoa iba a ser el protagonista, pero ambos se desligaron por problemas de presupuesto entre los productores y la compañía de distribución.



“EL CUERVO”, UNA PELÍCULA “MALDITA”

Estrenada en 1994, la primera adaptación de esta historia es considerada un clásico, especialmente por el trágico acontecimiento que se vivió en aquel entonces… algo parecido a lo que sucedió con Alec Baldwin en el rodaje de “Rust”.

El protagonista de la obra fue Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, quien falleció por el impacto de una bala de calibre 11 mm en lugar de un cartucho de fogueo, debido a que compraron cartuchos reales ante la falta de recursos en la producción.

El joven de 28 años murió 12 horas después de efectuarse el disparo, a causa de una hemorragia interna, porque los 30 litros de sangre que le transfundieron durante las seis horas de operación no habían coagulado.

Esta muerte se volvió bastante mediática, ya que fue cubierta por todos los medios de comunicación. Esto hizo que al momento del estreno de la película, las salas se llenaran de espectadores debido al morbo, ya que se encuentra la escena en la cual recibe el disparo.