Will Smith renunció a la Academia de Hollywood

WILL SMITH. Se hizo cargo de los coletazos de su destemplada acción.

El actor Will Smith renunció este viernes a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tras su reacción durante la gala de los Oscar el domingo pasado, cuando subió al escenario y abofeteó al comediante Chris Rock, quien había bromeado sobre el aspecto de su esposa, Jada Pinkett, informó el sitio especializado Variety.

El actor de "Hombres de negro", que el domingo pasado ganó el Oscar al Mejor Actor por su interpretación de Richard Williams en "Rey Richard: Una familia ganadora", se hizo cargo de los coletazos de su destemplada acción, que fue ganando críticas a medida que pasaron los días, y ante la posible expulsión por parte de la Academia.

"Mis acciones en la 94° entrega de los premios de la Academia fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a quienes herí es larga e incluye a Chris (Rock), su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo presenció desde casa. Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido", señaló Smith en un comunicado difundido este viernes en el que informó de su renuncia como miembro de la Academia.

Ante el comunicado de Smith, el presidente de la Academia, David Rubin, aseguró que la institución que rige los Oscar "aceptó en forma inmediata" la renuncia del actor y dijo que continuarán "avanzando en los procedimientos disciplinarios" contra el Smith por sus violaciones a los estándares de conducta durante la gala del domingo pasado.

Antes de recibir su premio como Mejor Actor, el domingo pasado, Smith irrumpió intempestivamente en el escenario del Dolby Theatre de Los Angeles y golpeó con un cachetazo a Chris Rock luego de que el actor y comediante se burlara del aspecto de Jada Pinkett Smith, que sufre de alopecia y está rapada.

Luego del incidente, Smith permaneció en la ceremonia y luego subió al escenario a recibir el Oscar a Mejor Actor, el primero de su carrera, momento en que se disculpó llorando ante todos menos ante el agredido Rock.

Recién el lunes con un comunicado difundido en su Instagram oficial aceptó: "Me pasé de la raya y me equivoqué, una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí”, dijo en una disculpa pública a Rock, quien se negó a levantar cargos ante la policía por la agresión sufrida en el Dolby Theatre.

Los medios especializados informaron que la tardanza en sus disculpas públicas a Rock y el haber asistido luego de la ceremonia a la fiesta de Vanity Fair hicieron caer las acciones de Smith en la jerarquía de la Academia y que era muy posible su expulsión por parte de la institución.