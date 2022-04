Aleix Espargaró, con la Aprilia, en una vuelta soñada, hizo la pole en MotoGP

Por Víctor Hugo Fux (enviado especial a Termas de Río Hondo). - Luego de haberse cancelado la actividad que debía realizarse el viernes, en un sábado intenso y a un ritmo vertiginoso, se desarrollaron en una misma jornada las prácticas libres y las clasificaciones del Gran Premio Michelin de la República Argentina en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

La demora en el arribo de uno de los aviones que trasladaba motos, repuestos y neumáticos desde Indonesia, sede de la anterior competencia, generó una lógica preocupación, no exenta de incertidumbre, entre los organizadores del esperado regreso del Campeonato Mundial de la República Argentina, tras un paréntesis de exactamente tres años.

Finalmente, en la noche del viernes, el Boeing 747 aterrizó en el aeropuerto "Benjamín Matienzo" de Tucumán, con el cargamento que se hizo desear en los días previos. El posterior traslado de los diez contenedores hasta la ciudad de Termas de Río Hondo demandó un complejo operativo logístico, que incluyó otros tantos camiones y el acompañamiento de vehículos de Gendarmería que permitieron acelerar la marcha para que el arribo se concrete en el menor tiempo posible.

Una vez que el material llegó a su destino, se puso en marcha una tarea que no dio respiro al personal que depositó cada uno de los elementos en los boxes del escenario santiagueño. Recién en la madrugada del mismo sábado, se pudo dar por concluido el trabajo, apenas un puñado de horas antes del comienzo de la actividad en pista, que se adelantó para las 08:15 y se extendió hasta las 17:45 con la definitiva tanda clasificatoria de MotoGP.

En la anterior visita a nuestro país, el 31 de marzo de 2019, había triunfado con autoridad en la categoría "reina" el español Marc Márquez (Honda), ausente en esta oportunidad por prescripción médica, como consecuencia de la diplopia (visión doble) que está padeciendo luego de la impresionante caída sufrida en el warm up de MotoGP en el callejero de Mandalika.

La expectativa, sin embargo, no se vio resentida entre los fanáticos argentinos y de varios países sudamericanos, que volvieron a responder masivamente a la convocatoria de la única fecha del calendario que se disputa en América Latina, con los mejores pilotos y las máquinas más poderosas.



LA POLE DE ALEIX

La clasificación de MotoGP tuvo una definición para encuadrarla. Desde que se puso en marcha la acción en la categoría "reina" el español Aleix Espargaró (Aprilia) puso de manifiesto sus claras intenciones de luchar por la ubicación de privilegio.

De hecho, fue el encargado de marcar la tendencia en el primer segmento, pero en el definitivo nada resultó sencillo para el experimentado piloto de 32 años, que integra el Aprilia Racing.

Aleix dominó claramente en su primer intento y parecía que nadie podría llegar a mejorar su registro, pero muy cerca del final de la sesión de un cuarto de hora de duración, su compatriota Jorge Martín, con la Ducati del Pramac Racing lo desplazó del lugar de privilegio, mientras Aleix permanecía en su box espendo con absoluta tranquilidad la caída del último banderazo sabatino.

Con la última cámara en la recámara y sabiendo que no podía fallar, realizó el último intento para recuperar lo que era suyo y pudo hacerlo, tras completar una vuelta soñada con la moto italiana número 41, para mejorar en 151 milésimas lo realizado por Martín, que terminó como inmediato escolta, por delante de un sorprendente Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team), el italiano hermano de Valentino Rossi, el otro gran ausente en tierras santiagueñas luego de retirarse a fines de 2021.

Pol Espargaró (Repsol Honda Team), con su cuarto lugar, salvó la ropa de la marca del ala dorada y estará compartiendo la segunda fila con Maverick Viñales (Aprilia Racing) y el actual campeón Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).

El aperitivo respondió a los paladares más exigentes. Pero todavía resta que se sirva, este domingo a las 15:00, el plato fuerte de un Gran Premio Michelin de la República Argentina que volvió para quedarse.

Clasificación: 1° Aleix Espargaró (Aprilia Racing), en 1m37s688; 2° Jorge Martín (Pramac Racing) a 151 milésimas; 3° Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) a 431; 4° Pol Espargaró (Repsol Honda Team) a 477; 5° Maverick Viñales (Aprilia Racing) a 508; 6° Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) a 593; 7° Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) a 767; 8° Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) a 828; 9° Johann Zarco (Pramac Racing) a 849; 10° Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) a 888; 11° Jack Miller (Ducati Lenovo Team) a 896 y 10° Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) a 1s244.



EL JOVEN FERMÍN

El español Fermín Aldeguer (MB Conveyors SpeedUp), a los 16 años, se convirtió en el piloto más joven en la historia de la categoría intermedia en lograr una pole en Moto2, en el Gran Premio Michelin de la República Argentina, postergando a su compatriota Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) y al italiano Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team).

El piloto nacido en Murcia largará este domingo a las 13:20 desde la mejor ubicación, en busca de su primera victoria mundialista en la tercera fecha de la temporada 2022.

Clasificación: 1° Fermín Aldeguer (MB Conveyors SpeedUp), en 1m43s306; 2° Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) a 150 milésimas; 3° Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) a 207; 4° Albert Arenas (Ausosolar GASGAS Aspar Team) a 309; 5° Jacke Dixon (Autosolar GASGAS Aspar Team) a 316; 6° Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) a 339; 7° Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia) a 365; 8° Ai Ogura (Idemitsu Honda Team Asia) a 404; 9° Bo Bensneyder (Pertamina Mandalika SAG Team) a 421; 10° Manuel Gonzáez (Yamaha VR46 Master Camp Team) a 455.



NUEVO RÉCORD

Otro español, Sergio García Dols (Solunion GASGAS Aspar Team), por su parte, consiguió la pole en la clasificación de Moto3 y hoy, a partir de las 12:00, compartirá la primera fila con el japonés Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max) y su compañero de equipo y compatriota Izan Guevara (Solunion GASGAS Aspar Team).

García Dols estableció un nuevo récord absoluto para el trazado santiagueño en la categoría menor, que estaba en poder, desde 2015, del portugués Miguel Oliveira.

Clasificación: 1° Sergio García Dols (Solunion GASGAS Aspar Team), en 1m48s429; 2° Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max) a 171 milésimas; 3° Izan Guevara (Solunion GASGAS Aspar Team) a 195; 4° Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) a 297; 5° Joel Kelso (CIP Green Power) a 306; 6° Daniel Hogado (Red Bull KTM Ajo) a 436; 7° Xavier Artigas (CFMOTO Racing PruestelGP) a 514; 8° Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) a 524; 9° Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) a 621 y 10° Diogo Moreira (MT Helmets MSI) a 632.