CRAR recibe a Alma Juniors

Se jugará este sábado la segunda fecha del torneo de Segunda División del TRL que marcará la primera presentación de CRAR como local, recibiendo a Alma Juniors de Esperanza. El partido principal comenzará a las 16 con el arbitraje de Leonardo Del Río, mientras que la Reserva dará inicio a las 14.15 con el contralor de Gustavo Rostagno. El primer partido de la jornada será con la Pre-Reserva a las 12.45, dirigiendo Martín Jaime.

Cabe mencionar que la actividad de la jornada se desarrollará en la cancha Nº 2 del predio de la Ruta 70, ya que la principal ha sido sembrada.

La escuadra dirigida por Quique López Durando tratará de recuperarse del traspié inicial sufrido ante Logaritmo ante un oponente que en la primera fecha derrotó con bonus a Tilcara de Paraná.

Los demás partidos de la segunda fecha serán: Tilcara vs. Universitario de Santa Fe (Ulises Ruiz); La Salle vs. Logaritmo (Joaquín Zapata) y Jockey de Venado Tuerto vs. Los Caranchos (Carlos Poggi).

La formación titular del equipo Verde será: 1- Matías Rocchi, 2- Jonathan Viotti y 3- Gastón Zbrun; 4- Juan Imvinkelried y 5- Franco Davicino; 6- Manuel Mandrile, 7- Gian Allasino y 8- Facundo Aimo; 9- Esteban Appó y 10- Pablo Villar; 11- Jerónimo Ribero, 12- Nicolás Imvinkelried (c), 13- José Francone, 14- Leonardo Sabelotti; 15- Santiago Kerstens.



EL COMIENZO DE LAS JUVENILES

CRAR tendrá estreno como visitante en el Dos Orillas de Juveniles este sábado 2 de abril. Será en Paraná ante Tilcara con estos horarios y árbitros: 11.30 en M15 (Ernesto Zapata) y M16 (Fabián Bustamante); 12.50 en M17 (Guillermo Córdoba) y 14.10 en M19 (Javier Legarreta).