Las chicas de Atlético con fixture para la Primera C

En AFA se llevó a cabo el sorteo de la Primera C femenina, certamen que este año tendrá a Atlético de Rafaela como uno de sus participantes. Serán 27 clubes en total y habrá en juego dos ascensos.Los equipos fueron divididos en tres zonas de nueve cada una y las chicas 'Cremosas' estarán en la zona C. Allí tendrán como rivales a Tigre, Talleres de Córdoba, Country Canning, Arsenal, Sportivo Barracas, Midland, Villas Unidas y Quilmes AC.La presentación de Atlético será el próximo fin de semana (8 o 9 de abril) como visitante ante Tigre. Luego recibirá a Country Canning, en lo que será el debut en Rafaela.En la Zona A estarán: Newell's, Juventud Unida, General Lamadrid, Cambaceres, Chacarita, Argentino de Merlo, Sacachispas, San Luis FC y Berazategui. Por su parte, en la Zona B lo harán: Nueva Chicago, Maipú (Mza), Cañuelas, Talleres RE, Ituzaingó, Sp. Italiano, Laferrere, San Martín de Burzaco y Trocha.Todavía no se oficializó el reglamento pero sería primero una rueda de 8 partidos, en cada zona. Los cuatro mejores de cada una y el mejor quinto clasifican a la Fase Campeonato. El resto jugará la Fase Permanencia.En la Fase Campeonato, se disputarán partidos de ida y vuelta, todos contra todos. Habrá dos ascensos, aunque no se especificó cómo se lograrán. Podría haber un reducido.La novedad es que también existirán cuatro descensos. Si en 2023 se crea la Primera D, allí irán esos equipos. De lo contrario, será la desafiliación.Fecha 1: Tigre (V), Fecha 2: Country Canning (L), Fecha 3: Talleres de Córdoba (V), Fecha 4: Quilmes (L), Fecha 5: Villas Unidas (V), Fecha 6: Midland (L), Fecha 7: Libre, Fecha 8: Arsenal (V), Fecha 9: Sportivo Barracas (L).