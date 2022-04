Furor por el estreno de la película "Granizo"

Tras el estreno de la película Granizo en Netflix, su protagonista, Guillermo Francella, detalló cómo fue grabar cine catástrofe por primera vez y reveló detalles de la producción de la película en el programa de Laurita Fernández y Gaby Schultz en Decímetro por radio Metro.

Francella contó cómo fue actuar por primera vez en las escenas de cine catástrofe. “Fue difícil, hubo todo un trabajo extraordinario de los efectos visuales algo, te juro, de aplauso”, comentó. “Había que caminar de una manera determinada porque sino ya no entraba el efecto. Estuvimos hasta la madrugada filmando varias noches y fue sublime el resultado que se obtuvo”, explicó el actor.

Además, mencionó que este tipo de películas no son solo nuevas para su carrera en la actuación, sino que también en el cine argentino. “Siempre decimos que cuando vemos cine catástrofe en el mundo uno ve cómo se rompen los edificios emblemáticos de otros países, ahora que pase en nuestro país ha sido algo muy fuerte y muy verosímil”, sostuvo.

Su compañera de elenco, Laurita Fernández, quien se encontraba en la conducción del programa manifestó su admiración por las formas de trabajar del cómico. “Yo quedé sorprendida por tu manera de trabajar, de repetir las tomas. Sos muy metódico, muy detallista, tu trabajo cuando terminas de grabar no termina ahí. Te imagino metiéndote en la edición, la música, los efectos, de estar en todo”, comentó la actriz.

Sobre su participación en la producción el actor aseguró que disfruta de sugerir la música, participantes del elenco y de trabajar en la pre producción de las entregas cinematográficas. “Trabajo mucho en la pre, en el libro, haciendo devoluciones al productor, encontrando lo que sienta que es identificable para el espectador o hablar del elenco. Luego hay gente muy capacitada para el montaje y musicalizaciones, ahí no me meto”, expresó Francella.

Guillermo hizo referencia a algunos de los temas que se tocan en el film como la cultura de la cancelación. “La película habla de muchas cosas, te invita a la reflexión de muchas cosas. Habla de lo efímero del éxito, la crueldad de las redes sociales y la cultura de la cancelación que por una frase desafortunada te cancelan con una vehemencia tipo linchamiento”, explicó.

En cuanto a este tema hizo referencia a cómo afecta la cultura de la cancelación a los humoristas. “Los autores están volviéndose locos para poder escribir algo y ahí están los resultados, a veces no hay programas sobre humor, no hay programas que alegren a la gente, al contrario, es un momento muy particular”, opinó el humorista y agregó: “Habrá que adaptarnos. Siempre pido tiempo, que me den tiempo para poder adaptarme”.

Por otro lado, habló sobre sus metas como artista y cuales son sus objetivos en el mundo de la actuación: “el hecho de que me convoquen los directores con los que me gustaría trabajar y poder hacer comedia, drama o thriller. Me encanta este presente, era lo que yo como actor deseaba”.

También, habló de sus deseos de trabajar como director. “Tengo ganas de dirigir, todavía me está faltando el proyecto. Hay veces que fantaseo pero me gustaría actuar también y me gustaría dirigir sin tener que actuar también. Ya veré”, declaró Guillermo. NA