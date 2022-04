Il Divo regresa a la Argentina

La pandemia golpeó con fuerza a Il Divo. El grupo multinacional sufrió la pérdida de Carlos Marín en diciembre de 2021, como consecuencia del Covid-19, pero lejos de rendirse, el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler decidieron continuar con la gira que tenían programada, en homenaje a su compañero, y llegarán a la Argentina en las próximas semanas para presentarse el 8 de mayo en el Estadio Luna Park .

En el espectáculo en el que repasarán sus grandes éxitos tendrá como invitado especial al barítono mexicano-estadounidense Steven LaBrie. Además presentarán For Once In My Life: A Celebration Of Motown, su décimo disco de estudio del grupo que lleva 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países.

En medio del dolor por la muerte de Marín, sus compañeros decidieron crear una fundación en su honor para honrarlo en cada show. "Carlos era una personalidad más grande que la vida, con una rara combinación de una voz increíblemente hermosa, dada por Dios y un talento absolutamente inmenso. Su pasión, alegría y sentido del humor hicieron de él una persona mágica, y su risa siempre animaría a cualquiera. Fue amado por millones de fanáticos en todo el mundo y tuvimos la suerte y el honor de poder actuar con él entre nosotros durante tantos años", destacaron David, Sebastien y Urs a través de un comunicado.

Y agregaron: "Extrañaremos profundamente su alegría, amistad y voz brillante. En su honor, crearemos la Fundación Carlos Marín y rendiremos homenaje a su canto en nuestros futuros shows. Que todos lo recuerden por su hermosa alma, su increíble talento y que por siempre descanse en paz".

Las entradas para el show en Argentina están a la venta en la plataforma Ticket Portal y todas las entradas de las fechas programadas originalmente serán aceptadas en los espectáculos de 2022.