Serán héroes por siempre

Tras dos años de pandemia que obligó a confinamientos estrictos para desacelerar la propagación del Covid-19, los argentinos hoy podrán recuperar espacios en las plazas del país para sumarse a las múltiples actividades organizadas al conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas y cumplirse 40 años del inicio del conflicto bélico.Ocupadas por el Reino Unido desde el 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas representaron desde esa fecha una causa nacional, compartida por todo el pueblo argentino. Más allá del fervor popular que se desató apenas Argentina recuperó el control de las islas hace 40 años, lo cierto es que en un puñado de días -desde el primero de mayo hasta mediados de junio- la Guerra de Malvinas dejó un saldo de 649 muertos argentinos, 255 británicos, cientos de heridos y el aceleramiento de la caída de la dictadura militar. Y entre sus consecuencias también figura en un enorme dolor por las ausencias en cientos de familias, que perdieron a un hijo en esa batalla que no era necesaria. En una entrevista con radio Mitre, la correntina Elma Peloso, madre de Gabino Ruiz Díaz, caído en Malvinas, sintetizó el sentimiento de tantas mamás a 40 años de la contienda. "Todos los 2 de abril siempre es igual para mi, el mismo dolor... Sigo extrañando a mi hijo. Lo sigo esperando. Es un dolor siempre en mi corazón", declaró con simples palabras que arrancan lágrimas con facilidad en quien las escuche o las lea.Una dictadura que había matado y desaparecido personas en el país mandó a la batalla, en un arrebato, contra uno de los mejores ejércitos del planeta, bien capacitados y equipados, a jóvenes conscriptos valientes pero con armas deficientes, con escasas municiones y sin alimento y abrigo adecuados, todo en un terreno con clima inhóspito.Con la derrota en el campo de batalla, hubo un tiempo que los héroes de hoy y de siempre fueron invisibilizados, olvidados, destratados por buena parte de la sociedad y más aún por el Estado que debía darle asistencia a los familiares de los caídos o a los que habían regresado con vida pero no encontraban su lugar, al punto que decenas optaron por el suicido como un modo de escapar del trauma.A esta altura, por la usurpación británica y su alejada ubicación, la gran mayoría de los argentinos sólo conoce a las Islas Malvinas por medio de fotos o videos. Quizás por eso nos cuesta asumir la Causa para recuperar su soberanía y sostenerla todo el tiempo, más allá de esta fecha simbólica del 2 de Abril. Con el tiempo, los soldados que murieron y los que volvieron con vida han recuperado el respeto de la sociedad, pero todavía el Estado no ofrece una compensación adecuada a sus esfuerzos, a su decisión de defender la patria con lo más importante que tenían: su propia vida.Pero falta más firmeza para que Malvinas tenga mayor presencia en las instituciones, en las escuelas, en las universidades, en las sedes de gobierno como la Casa Rosada, el Congreso, la Casa Gris en Santa Fe o la Municipalidad de Rafaela, que de alguna manera representan al pueblo de un país, de una provincia o de una ciudad.Hoy es momento que la sociedad argentina se embandere como lo hicieron los soldados de la Guerra, en 1982. Los niños y niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores debemos converger en la Causa Malvinas para darle más fuerza a este reclamo.Por ahí estamos entretenidos, ocupados y enredados con los problemas cotidianos, que no son menores. Sin embargo, debemos encontrar la manera de que Malvinas no solo sea una fecha que recordar sino que el país milite su reclamo, conozca la historia, se exprese con propiedad y corrección. Es el mejor homenaje para los héroes por siempre.