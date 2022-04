Fue inaugurado un cenotafio en memoria de los caídos en Malvinas

El día viernes en horas de la mañana, se realizó la inauguración del cenotafio que recuerda y conmemora a todos los caídos en la guerra del Atlántico Sur, pero muy íntimamente a aquellos que desde nuestro suelo, desde el seno de nuestra ciudad, fueron al frente a dar su vida por la Patria.

La misma tuvo lugar en el cementerio municipal y contó con la presencia del Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; la vicepresidenta del Concejo Municipal, Brenda Vimo; el Diputado Provincial, Juan Argañaráz; el Presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos, Carlos Tartaglia; concejales y demás funcionarios del Gobierno municipal.

Tal como está inscripto en la tapa principal del cenotafio, el monumento se erige en memoria de los 632 los héroes de Malvinas, especialmente a los hijos del departamento Castellanos.

Ellos son Jorge Duks, Gustavo Miretti, Hugo Moretto y Elías Zurbriggen.

Recordemos que la construcción de este monumento se dispuso mediante la Ordenanza N° 4.951.

A 40 años de la gesta de Malvinas, este nuevo y merecido reconocimiento para los héroes de la ciudad y del departamento, contó a Carlos Tartaglia, Presidente del Centro de Ex Combatientes, como único orador: “Esto es algo que veníamos anhelando. Lamentablemente, la pandemia nos frenó porque, en el 2018, el Concejo nos había autorizado el lugar. Después, la Municipalidad nos ayudó con la obra. Quiero agradecer al intendente Luis Castellano por el apoyo brindado”.

Como representante del Ejecutivo, el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, expresó: “Sentimos que estamos avanzando en un reconocimiento y en un acto de justicia con este cenotafio que hoy inauguramos”.

“Malvinas es una causa que une a los argentinos y sella esas grietas que tenemos en otras cuestiones. Eso nos debe interpelar como ciudadanos para entender que en el diálogo y en la búsqueda de consensos, encontraremos el camino para solucionar cada una de las dificultades que en el país se nos presenta. No podemos repetir un error tan grande como lo fue el hecho Malvinas”.

“Debemos valorar el trabajo que vienen haciendo los excombatientes; una labor permanente que persigue como fin recordar lo que pasó en las islas, lo que significó para los habitantes de Rafaela y la región. También es válido rescatar la iniciativa del concejal Lisandro Mársico, apoyada de manera instantánea por todo el Concejo Municipal, que se transformó en una ordenanza que permitió esta realización”; finalizó Lombardo.