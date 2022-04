Con las prácticas libres se iniciará hoy la actividad oficial de MotoGP

Por Víctor Hugo Fux (enviado especial a Termas de Río Hondo). - Luego de realizarse la conferencia de prensa en el mediodía del jueves, el Gran Premio Michelin de la República Argentina no tuvo la esperada actividad en pista el viernes por problemas logísticos.

Uno de los aviones encargados de trasladar material técnico de los equipos, varado en Kenia, recién arribaba a nuestro país el viernes, jornada que estaba reservada para las prácticas libres, que a raíz de esa dificultad se reprogramó para hoy sábado.

En consecuencia los pilotos, que comparecieron ante los medios acreditados para realizar la cobertura periodística de esta tercera fecha de la temporada 2022, recién volverán a tomar contacto hoy con el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, que visitaron por última vez hace exactamente tres años.

En la temporada 2020, cuando estaban dadas las condiciones para que se lleve adelante una nueva edición de la única competencia mundialista en toda América Latina, se declaró oficialmente la pandemia de Covid-19.

Otra circunstancia, también lamentable, atentó contra las buenas intenciones de la organización, que debió abocarse a la reconstrucción del sector de boxes y otras dependencias, seriamente afectadas por un voraz incendio ocurrido en febrero de 2021, por lo que debió cancelarse la fecha de ese año.

Como el ave fénix, renaciendo de las cenizas, el espectacular trazado de la ciudad termal, hoy está nuevamente a la altura de los mejores del calendario, a lo largo de un fin de semana acotado, que reclamará una vez más el interés de los fanáticos de todo el planeta.

No es un dato menor que en este regreso de MotoGP no estén los dos máximos protagonistas de las anteriores ediciones del Gran Premio desarrolladas en el circuito santiagueño.

Valentino Rossi, luego de una exitosa y prolongada campaña, se retiró de la actividad tras competir en la última fecha del año pasado, cuando su Yamaha número 46 cruzó la meta en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

El martes de esta misma semana, se confirmó la ausencia de Marc Márquez, quien a raíz de una escalofriante caída en el warm up, en Mandalika, fue declarado no apto para tomar la salida en el Gran Premio de Indonesia.

Los estudios que le realizaron al octocampeón mundial determinaron que la diplopia que lo marginó durante varias competencias en los últimos tiempos se volvió a manifestar. Por prescripción médica, el "93" lamentablemente no podrá estar en el circuito que lo vio ganar en tres oportunidades.

Estamos hablando de dos ausencias notorias, pero también debemos convenir que en el caso de Valentino ya se conocía desde fines del año pasado y en el de Marc eran bajas las expectativas de su participación tras su último accidente.

De los anteriores ganadores en nuestro país, el único que estará presente en la categoría "reina" será Maverick Viñales, ya que Cal Crutchlow, el otro piloto que festejó en Termas, no forma parte de la actual parrilla de MotoGP.

Previo a este regreso a la Argentina, dos vencedores sorpresivos se anotaron en un arranque donde los grandes favoritos no pudieron celebrar en el lugar más alto del podio.

El italiano Enea Bastianini, con la Ducati del Gresini Racing, inscribió su nombre en Qatar, mientras que el portugués Miguel Oliveira, al mando de la KTM del Red Bull Factory Racing, lo hizo bajo la lluvia en Indonesia.

¿Habrá un nuevo ganador este año en Termas de Río Hondo? Es la pregunta que todos se hacen, pero que recién tendrá su respuesta mañana, luego de finalizada esta nueva y atrapante edición del Gran Premio Michelin de la República Argentina.

La ruleta comenzará a girar este sábado y se detendrá una vez que se agoten las instancias. ¿Volverá a saltar la banca como en las primeras fechas del calendario o se dará una lógica que se mostró ausente en las dos rondas iniciales de apuestas, en la noche de Losail y en la lluvia de Mandalika?

Los candidatos son varios, quizás como desde hace mucho tiempo no sucedía. Pero, a diferencia del casino, la ficha ganadora será una sola. El que mejor la juegue podrá hacer un pleno en una mesa donde todos los apostadores van a mantener intactas sus ilusiones hasta que la bandera a cuadros dictamine el cierre de una programación con infinidad de condimentos.

Como los que ofrecerán Moto3 en el inicio de la actividad dominical, con una definición seguramente apretadísima como la que siempre ofrece la categoría menor, o una carrera no menos atractiva de Moto2, la divisional intermedia y considerada la escala previa al desembarco de los mejores en MotoGP.