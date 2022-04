El Mundial de la paz y los hechizos

Con un encendido discurso de perfil netamente político y con la modalidad de un líder latino, Gianni Infantino, además de saludar el esfuerzo de los qataríes para organizar el “mejor mundial de todos los tiempos”, hizo un llamado enfático a la paz del mundo y a recuperar herramientas indispensables para la concordia de los pueblos como lo es el diálogo y la tolerancia, en referencia a la tragedia que se vive por estos tiempos en el Este europeo.

Aunque para muchos, tal referencia fue de forma y con un toque demagógico, debe reconocerse como acertada esa plegaria que se multiplica también por todo el planeta fútbol, ya que pocas veces en su centenaria historia, la antesala de semejante acontecimiento deportivo, está precedido por una acción bélica devastadora y de consecuencias, por ahora, impredecibles para el resto de la humanidad.

Con una ceremonia deslumbrante y a su vez, sobria, con predominio de efectos especiales y una estética que nos deja ver la extravagancia del mundo árabe, al momento de presentar un evento a escala global, la Copa del Mundo ya tiene los datos que faltaban para ingresar objetivamente en la previa de su disputa y comenzar a trazar los pertinentes análisis periodísticos y las más ambiciosas expectativas de los aficionados.



ECUADOR, EL EQUIPO DE ALFARO JUGARÁ EL PARTIDO INAUGURAL



Este torneo de selecciones volverá a convertirse en el ombligo del mundo a partir del lunes 21 de noviembre y los rafaelinos sentiremos un orgullo especial; la fortuna de las bolillas determinó que Ecuador el combinado que dirige Gustavo Alfaro, no solo compartirá el Grupo A junto con Países Bajos, Senegal y Qatar, sino que por tradición, al ser el seleccionado anfitrión el que dispute el partido inaugural y también por imperio del azar, los árabes se medirán con los ecuatorianos permitiendo una visibilidad inusitada a todos esos protagonistas, entre ellos Lechuga Alfaro y el profesor Sergio Chiarelli.



ARGENTINA Y UN GRUPO DE EXIGENCIA GRADUAL



El combinado nacional que se clasificó un año antes para jugar esta nueva edición, integrará el Grupo C en compañía de Arabia Saudita, su rival en el debut el martes 22 de noviembre a las 16 (hora de nuestro país) en Lusail,

el estadio más imponente del torneo y redil de la final, Méjico segundo escalón de esta competencia, que se terminará de sellar su presencia hace pocos días al derrotar a El Salvador y con la conducción nada menos que de Gerardo Martino, lo que motivó que inmediatamente AFA descartara el partido de preparación que iban a disputar en fecha FIFA en Estados Unidos y Polonia, el único equipo europeo de esta zona, que a pesar de contar con uno de los mejores futbolistas de la actualidad como Robert Lewandowski, estrella del Bayern Múnich, necesito de un repechaje para meterse en este torneo.

Los antecedentes de los futuros rivales del equipo de Scaloni, autorizan a inferir que el esfuerzo no debería ser de máxima para ingresar a la segunda fase de la competencia; no obstante si analizamos los emparejamientos que se observan a nivel de selecciones, está contraindicado el inconsciente ejercicio de la subestimación o de la superioridad presunta: ahí están derramando lágrimas potencias como Italia o poderosos seleccionados regionales como Chile y Colombia y porque no, los infaltables hasta hoy jugadores nigerianos, dando cuenta de los inesperados golpes deportivos que los han marginado de pernoctar un mes en las arenas del desierto del Golfo Pérsico.

La prudencia que sugiere el entrenador albiceleste tiene un correlato con esos ejemplos y también con otros de los que Argentina fue víctima, por ejemplo, en Rusia, proceso del cual Scaloni fue parte como asistente de Jorge Sampaoli, donde además de una agónica clasificación, se sumó otra no menos traumática para acceder con más zozobra que méritos, a los cruces de 8vos de final.

Declaraciones con moralejas y con un baño de realismo más que de humildad.



DIEGO, SIEMPRE DIEGO



Ahí anda el gurrumín de la zurda todavía consiguiendo destacarse en medio del vértigo, que despacha al olvido con llamativa efectividad aun a los notables; la Gala en Doha dio tiempo para un homenaje a leyendas que fallecieron en los últimos años con un sensible trabajo audiovisual, en el que además aparecen Gerd Müller, Paolo Rossi y Gordon Banks.

En ese compilado vuelven a cobrar forma física sus regates, su plasticidad y su inmortal genialidad, hasta llegar a la cumbre en Méjico 86 besando el amado trofeo…después, un breve silencio y el aplauso transversal de un auditorio atónito, como en conexión con esos tiempos de los años felices.

Ya está en marcha el Mundial, todavía no se juegan los partidos que ayer fueron ordenados por grupos, días, horarios y escenarios, sin embargo, hay un terreno cuya fertilidad permite los lugares comunes de especulaciones y pronósticos.

Por primera vez el circo se muda a un pequeño territorio, que invitará a los más obstinados futboleros, al privilegio de presenciar hasta 3 partidos en una jornada, tal la cercanía y la infraestructura vial de una ciudad escapada de los cuentos de emires y altezas, historias bizarras que sólo el fútbol permite que se escriban, en todos los idiomas.