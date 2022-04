La “Crema” no cortó la racha, pero sumó el primer punto como visitante

Atlético de Rafaela continúa sin sumar de a tres como visitante. En Río Cuarto, empató 0 a 0 frente a Estudiantes y así al menos consiguió un punto a domicilio por primera vez en la temporada 2022 de la Primera Nacional. Ambos elencos contaron con sus oportunidades pero fallaron en la definición. Los dirigidos por Rubén Darío Forestello también tuvieron la fortuna de los postes para mantener el cero.



La ‘Crema’ lleva más de siete meses sin imponerse fuera del Monumental de barrio Alberdi. Su última alegría fue en el torneo pasado, 2-1 vs Tristán Suárez, el 25 de septiembre del 2021.



Con el empate de anoche –el segundo seguido- el elenco albiceleste alcanzó los 9 puntos en la tabla de posiciones.



La noche se presentó con adversidades para los de Forestello, y por cómo se fue dando el encuentro, el empate le termina sirviendo. Primero, la lesión del uruguayo Romero (isquiotibial izquierdo), a los 18 minutos, luego, a los 30, la salida obligada de Fontanini (golpe en la parrilla costal), también con una molestia física. Así y todo, las modificaciones no afectaron la estructura y Atlético tuvo un buen primer tiempo. Mostró una mejoría y con el desnivel que marcaron Portillo y Faría por las bandas, tuvo las suyas.

En el complemento el ‘León’ de Río Cuarto fue en busca del partido y le generó unas cuantas; pero ahí estuvo Salvá o los palos para evitar la caída del arco.



Atlético le jugó de igual a igual a un duro rival. Que sea un punto de partida.



PRÓXIMO VIERNES. Luego del empate de anoche en Río Cuarto, Atlético tendrá una semana para prepararse de cara a su próxima presentación. El viernes que viene recibirá a Alvarado de Mar del Plata, por la fecha 10. Dicho encuentro comenzará a las 21.10hs y será televisado por TyC Sports.



Las formaciones y síntesis del partido:



ESTUDIANTES RÍO CUARTO: Joaquín Bigo; Ezequiel Bonacorso, Marcos Arturia, Santiago Zurbriggen y Maximiliano Padilla; Nicolás Talpone, Gastón Bottino, Fernando Belluschi y Emanuel Cuevas; Ramiro Balbuena y Luis Silba. Suplentes: Adrián Peralta y Marcos Hermann. DT: Marcelo Vázquez.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Matías Valdivia y Franco Faría; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Marco Borgnino, Facundo Castillón y Gino Albertengo. DT: Rubén Darío Forestello.



Goles: no hubo.



Cambios: PT 18m Franco Bellocq x Romero (AR), 30m Jonatan Fleita x Fontanini (AR). ST 00m Federico Martínez x Balbuena (E), 17m Edgardo Albornóz x Cuevas (E), 25m Gonzalo Maffini x Padilla (E) y Gastón Arturia x Silba (E), 36m Alvaro Pavón x Belluschi (E), 45m Facundo Soloa x Faría (AR).



Amarillas: Jonatan Fleita, Juan Galetto, Jonás Aguirre (AR).



Estadio: Antonio Candioti.

Árbitro: Nelson Bejas.

Asistentes: Guido Córdoba y Víctor Rojas.

Cuarto árbitro: Franco Morón.