Sigue creciendo el patentamiento de 0 km

Para una mayor referencia, vale mencionar que, empujados por el importante aumento de venta de motocicletas, los patentamientos del primer trimestre de este 2022 ya superaron el nivel de igual período de pre-pandemia.

La cantidad de rodados anotados en los registros automotores de la ciudad en estos primeros tres meses fue de 1.024 contra los 855, del año anterior, los 704 de 2020 y los 936 de 2019.

Los únicos vehículos que no superaron las registraciones de 2019 son los automóviles, en contraste las motos muestran un considerable crecimiento.



La matriculación de unidades nuevas durante marzo fue de 357, contra 300 de 2021, lo que significa un aumento del 19 % interanual. En el mismo mes de 2020 se produjeron 181, mientras que tres años atrás fueron 276.

La comparación del mes pasado con febrero último arroja resultados positivos: 377 contra 277, lo que implica un aumento de poco más del 19%, pero lo de marzo es negativo si se tienen en cuenta las registraciones de enero que alcanzaron las 390. De todas maneras, el primer mes de cada año es atípico y la cantidad de matriculaciones siempre pega un salto porque se acumulan las de finales de diciembre.

Los autos 0 km registrados durante marzo fueron 86 contra 74 del mes anterior, un 16,2 % más, y las 113 de enero. Durante 2022 pasaron por los registros 273.

En tanto que las motos siguen haciendo punta en cuanto a patentamientos llegando a 228 el mes anterior contra las 179 de febrero. La demanda de estos rodados es extraordinaria y se posiciona bastante por encima del 2019, cuando se registraron 155. Un año después fue de sólo 124 y repuntó en 2021 con 181.

También treparon los patentamientos de utilitarios que llegaron a 38 en marzo, 17 más que en el mes que lo precedió. A su vez, prácticamente no hubo variación con respecto a marzo del año pasado cuando se matriculó uno menos. Son 99 los anotados este trimestre.

Fueron 4 los acoplados y semirremolques patentados contra solo uno de marzo 2022.

Finalmente, vale destacar que el pasado mes se registró el primer camión de este año. La abrupta caída en las anotaciones de estos vehículos comenzó a visualizarse el año anterior con solo 5 que se anotaron, cantidad que contrasta con los 32 registrados en 2020.





BAJA INTERANUAL, SUBA MENSUAL

Según la estadística que mensualmente elabora la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se vendieron 34.302 vehículos en marzo.

Representa una baja interanual de 7%. “De haber tenido más vehículos disponibles, las cifras hubieran sido mejores”, aseguran desde la entidad.

Acara informó ayer que el número de vehículos patentados durante marzo fue de 34.302 unidades, lo que representa una suba mensual de 17,7% ya que en febrero pasado se habían patentado 29.134 unidades. Si la comparación es interanual se observa una baja del 7% ya que en marzo de 2021 se habían registrado 36.881 unidades.

De esta forma en los tres meses acumulados del año se patentaron 106.978 unidades, esto es 8,6% menos que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 117.091 vehículos.

Ricardo Salomé, presidente de ACARA, comentó: "El nivel de actividad de marzo fue mayor a lo esperado y seguimos con la certeza de que de haber tenido más vehículos disponibles, las cifras hubieran sido mejores. No es una cuestión de fácil resolución porque existen problemas de logística externos para la provisión de vehículos. Un contenedor pasó de valer en dos años de US$ 2.000 a US$ 13.000, a lo que se suma la falta de microchips en el mundo, lo que hace que se elija qué unidades se van a terminar y en qué fábricas, sumado a los problemas locales de la restricción de divisas”.





BUENAS EXPECTATIVAS

“Creemos que la situación se va a ir destrabando gradualmente ya que el Gobierno, a través de la Secretaria de Industria, está liberando todo lo que se necesita para producir. Por eso seguimos proyectando que podemos llegar este año a las tan ansiadas 400.000 unidades, lo que sería un buen piso para que el año próximo podamos incrementarlo”, agregó Salomé.

“Para alcanzar nuestro punto de equilibrio, acorde a las estructuras que tenemos en infraestructura y más de 75.000 empleos directos, tendríamos que tener un piso de 700.000 autos, que fue el promedio de la década 2010/2020, y podemos estar en el mediano plazo en ese camino”, señaló.

El ejecutivo de Acara señaló que “hay temas positivos para resaltar, cómo la situación macroeconómica que produjo un alivio grande, porque sin el acuerdo con el FMI íbamos a vender solamente lo que había en stock y el daño a la producción y al empleo iba a ser irreparable”.

Además, expresó que ya se está logrando una mayor integración de piezas nacionales en los autos y, por eso, 50% de todo lo que se patenta es nacional y también las empresas que fabrican aquí van a bajar este año en más de US$ 150 millones el déficit, contra lo que hubo en 2021, un dato muy alentador para el contexto actual”.

También, dijo Salomé, “la exportación y la producción van a estar 35% por encima de las del año pasado”.



LOS MÁS VENDIDOS

El liderazgo de Toyota (marcas), Fiat Cronos (autos) y Toyota Hilux (comerciales livianos) ya no es novedad. “Lo que sorprende es la caída cada vez más pronunciada de Volkswagen Argentina”, dijeron desde el portal Motor1. La marca que fue líder del mercado argentino en los últimos 17 años hoy se encuentra en el quinto puesto en el acumulado del año, detrás de Toyota, Fiat, Peugeot y Renault.