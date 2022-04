“Los que comandaron genocidas, pero los que murieron fueron héroes”

En una entrevista concedida a la cadena británica BBC, el Presidente, Alberto Fernández, reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas y cuestionó la falta de voluntad de diálogo británica. "No tenemos ni la fuerza, pero lo que tenemos es la razón", dijo.El mandatario aseguró ayer que la Argentina "tiene la razón" en el reclamo de soberanía por Malvinas y se mostró confiado en que los argumentos del país prevalecerán en la disputa con Gran Bretaña, al brindar un reportaje a la cadena televisiva de la BBC, el medio de comunicación estatal británica."Yo creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón. En algún momento la razón va a predominar. No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón", insistió el jefe de Estado.Ante una consulta sobre cómo debería resolverse la cuestión de la soberanía de las islas, el Presidente manifestó que "los problemas se resuelven dialogando y encontrando puntos de acuerdo", a la vez que sostuvo que la postura del Gobierno es que "Argentina tenga plena soberanía" sobre las islas porque "son nuestras tierras".No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur. Pero lo que tenemos es la razón"Alberto FernándezAsimismo, el jefe de Estado dijo que estaría dispuesto a sentarse "a dialogar con los que usurpan mi tierra para ver si consigo que me la devuelvan"."Es absolutamente incomprensible pensar que esas islas, que son una continuidad de nuestros Andes, que en algún momento se sumergen y vuelven a emerger y forman estas islas, no sean parte de la Argentina. Además las ocupábamos antes que los ingleses las usurparan en 1833. Y desde entonces las venimos reclamando. Si algo tengo claro, lo único que tengo claro, es que las islas no son inglesas", fundamentó.El Presidente afirmó que no ve voluntad de diálogo por parte del Reino Unido en relación a la soberanía de las islas al asegurar, "la actitud" británica para por "avanzar sobre las islas" sin establecer canales de negociación.En otro orden, Fernández rechazó que el reclamo argentino en torno a la soberanía esté vinculado a una cuestión económica, y aclaró que la Argentina no se mueve por un motivo económico, si no por "la memoria de los caídos".En tanto, sobre la decisión de la dictadura militar de intentar recuperar las islas a través de la guerra que comenzó en abril de 1982, hace 40 años, afirmó que el conflicto bélico no trajo "ningún efecto positivo" para la Argentina."Fue una guerra declarada por una dictadura que mandó a una generación de jóvenes valientes, héroes, a combatir en situaciones de mucha desigualdad con el contrincante. Por eso nuestro recuerdo eterno y nuestro respeto eterno. Los que comandaron la guerra fueron genocidas, pero los que murieron en Malvinas fueron héroes", puntualizó. (Télam)