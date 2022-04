Balanza deficitaria con Brasil

La balanza comercial con Brasil registró en marzo un déficit de U$S 223 millones, hilvanando el tercer período consecutivo en rojo, según datos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).El comercio bilateral con el principal socio comercial de la Argentina trepó a U$S 2.169 millones, lo que implica un crecimiento interanual de 7,2%.Las ventas argentinas a Brasil aumentaron en marzo de 2022 un 4,4% en forma interanual al sumar U$S 973 millones.En tanto, las importaciones alcanzaron a U$S 1196 millones con una mejora de 9,6% -la menor suba de los últimos trece meses- frente a marzo de 2021.Tras el resultado de marzo el flujo comercial en el primer trimestre del año arrojó un déficit de U$S 622 millones, a partir de una caída de 2,5% en las exportaciones y un incremento de 22% en las importaciones.La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en marzo (4,4%) correspondió principalmente al alza de vehículos de pasajeros, trigo y centeno sin moler, propano y butano licuados y motores de pistones y sus partes (disminuyó la exportación de vehículos automotores para transporte de mercadería y usos especiales).El aumento de las importaciones (9,6%) se explicó principalmente por piezas y accesorios de vehículos automotores y papel y cartón, mientras disminuyó la importación de Mineral de hierro y sus concentrados.Argentina es el tercer mayor proveedor de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 5.045 millones) y Estados Unidos (U$S 3.812 millones).