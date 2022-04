Lentore: “La estrategia podría haber sido más inteligente con Malvinas

Enrique Lentore recuerda con congoja y pasión las aciagas circunstancias que tuvo que soportar a partir de que días después del desembarco piso suelo malvinense, pero rescata y valora, a pesar de rendición y el malogrado objetivo, todo o que ha significado esta guerra para nuestro país, en lo interno y en lo internacional.Por ello, la idea no fue, esta vez, escuchar los relatos estremecedores y desgarradores sobre situaciones extremas que se viven en el frente de batalla sino escuchar de la boca de quien las padeció en carne propia, una reflexión, luego de tantos años, sobre el sentido, si es que lo tuvo, y las implicancias posteriores que tuvo.“Fui un protagonista que a los 20 años estuvo en una trinchera, impotente cuando nos bombardearon desde 15 kilómetros y nosotros solo contábamos con cañones de 10,5 km de alcance, así que lo único que te queda es rezar. Pasamos hambre, frío, soportamos 6 bombardeos navales, 4 aéreos, y tuvimos 8 compañeros muertos del Regiomiento de Infanteria 5. Estuve en el frente, tiré, me tiraron, pero no soy más ex combatiente que otros porque en una guerra todos somos importantes el que está en la trinchera, como el cocinero o el camillero o el médico que atiende a los heridos y no está en la primera línea. No hay que hacer diferencias”, le contó Lentore a La Opinión en el comienzo de la nota.“Desde mi punto de vista, para responder si la guerra sirvió o no sirvió, tenemos que tomar una balanza con dos platos y poner argumentos en cada uno. De lado de lo positivo podemos poner que por Malvinas se visibilizó ante el mundo nuestro reclamo porque antes eran resoluciones en Naciones Unidas y un montón de acciones diplomáticas, pero nunca se había tomado el toro por las astas y se había avanzado para reconquistar un territorio que es nuestro. Y ahí también tenemos que incluir que cuando lo concatenamos con la historia argentina, con un gobierno de facto que llevaba 7 años en el poder, una dictadura, Malvinas fue la gota que hizo rebalsar el vaso para que el generalato entienda que tenía que sacar las urnas y que no estaban ‘bien guardadas’ como dijo Galtieri. Eso dio paso a una etapa maravillosa que es la Democracia, con sus pro y sus contras”, analizó.DEBER PATRIOTICOY con respecto a lo negativo, Lentore señaló que “ninguna guerra sirve en sí porque es un choque de ideologías e intereses, pero los que pagan el pato son los soldados. De nuestro lado no murió ningún general ni brigadier y esto hay que decirlo. Después quedan familias destruidas. Hoy, hay 632 familias que perdieron un ser querido, más lo que se fueron más tarde por las secuelas del campo de batalla, y no están. Esos son los que dieron su vida para recuperar lo que es nuestro. A esos muertos yo los pongo a la misma altura de los que lucharon por la Independencia de ese país. Ellos, pero también los que volvimos cumplimos con nuestro deber patriótico”.“La estrategia podría haber sido más inteligente, era ir, recuperar las Islas, dejar no un regimiento, sólo representantes, retirarnos y obligarlos a negociar. Yo hubiera preferido no llegar a una instancia de guerra. Años antes tuvimos un conflicto con Chile, país hermano con el que tenemos una historia común por la Independencia y quedó demostrado que con una mediación Papal se puedo superar y no se llegó a punto de que muera gente”. expresó Lentore haciendo una lectura a la distancia.De todas maneras no ignora que estuvieron y siempre están en juego cuestiones económicas de mucho peso y analizó que “el mundo, a mi humilde entender, cambió, hace 250 años (los británicos) cazaban personas con redes para esclavizar y así se hicieron grandes potencias. Está claro que esta metodología no se puede hacer más porque la humanidad evolucionó. Ahora, usan otras técnicas, dominan por el poder económico y si sos un país subdesarrollado o emergente, como le dicen actualmente para no ofenderte tanto, tenés que subordinar tu economía a la de ellos”.LOS IMPERIOS TERMINAN CAYENDOIgualmente, y más allá de los intereses geopolíticos y militares que dominan el Atlántico sur, Lentore asegurö: “tengo fé en el futuro, y no sé si será dentro de 10, 30 o 50 años más, porque los imperios van cayendo y la evolución va marcando que el colonialismo no va más porque la misma colonia empieza a tener identidad propia, nativa. Malvinas por historia, por geografía pertenece a la Argentina y no puede haber discusión. Asimismo, hay en el Parlamento inglés integrantes que sostienen que se debe tratar la soberanía Argentina sobre Malvinas. De todas formas no hay duda que va lerdo. Creo que fue en el año 1962 que la ONU instó al Reino Unido a que se siente a negociar”.“Está claro que no se trata de dos islitas, porque estamos hablando las Georgias, Sandwich del Sur, el sector antártico, miles de kilómetros de mar con su riqueza ictícola, petróleo y otras riquezas no se van a desprender así nomás”, afirmó.En el final retomó el impacto que tuvo Malvinas en la vida política del país abriendo paso a un sistema de libertades, terminando con la dictadura militar y volvió a recalcar que “Malvinas fue la gota que hizo rebalsar el vaso para la vuelta a la Democracia. No hay que olvidar que días antes del 2 de abril hubo una manifestación muy grande frenta Casa de Gobierno porque los argentinos ya estábamos muy cansados del Proceso en el que se vio claramente la ineptitud del generalato” y rememoró que “Bignone (último presidente de facto) encargó a la Comisión Rattenbach un análisis de por qué se perdió la batalla y de ello surgen claramente las causas de la derrota. En el frente se puede poner todo el esfuerzo y la valentía, pero si no tenés la logística y la inteligencia necesaria”