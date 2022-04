El Municipio realizó allanamientos por desmalezado

Las intensas lluvias de la época propician el rápido crecimiento de malezas. Por tanto, el mantenimiento de lotes, patios y espacios verdes son acciones que colaboran para mantener el orden y la higiene en la ciudad.

El área de Verde Urbano dependiente de la Secretaría de Ambiente y Movilidad de la Municipalidad de Rafaela, trabaja intensamente en avenidas, canteros, espacios públicos, espacios verdes, cunetas y zanjones. Esta tarea debe ser acompañada por las y los vecinos de la ciudad también en sus hogares y/o terrenos particulares.

La falta de mantenimiento o el incumplimiento por parte de los propietarios, genera conflictos en determinados sectores, pero además afecta a la salud y seguridad ciudadana.

El Estado local realiza a diario, a través de las áreas mencionadas, importantes intervenciones y controles para intimar a quienes no cumplen. Si no mejoran la situación, luego de la multa se llevan adelante las tareas de corte, limpieza y desmalezado, en diferentes sectores de la ciudad donde existen lotes en infracción, con cargo al propietario. Pero esto lleva tiempos legales que muchas veces generan malestar en las y los vecinos lindantes que deben convivir con el incumplimiento de otros.

En lo que va del mes de marzo, se labraron más de 250 órdenes de allanamiento por desmalezado en lotes de diferentes barrios de la ciudad. Los sectores en los que más infracciones hay son en los barrios Mora y Monseñor Zazpe.

Esta situación de incumplimiento no aporta a la higiene en el sector. Genera que los equipos que deberían destinarse al mantenimiento de los espacios verdes y recreativos, deban redireccionar sus tareas. Teniendo en cuenta esta situación y la experiencia de temporadas anteriores, se vuelve a recordar la vigencia de la ordenanza N° 3508, que regula el mantenimiento y limpieza de las propiedades, y obliga a los titulares a mantener limpios los terrenos baldíos, casas y propiedades. Se recuerda a la ciudadanía que por incumplimiento pueden denunciar al 147 Rafaela Responde.