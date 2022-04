En el estreno del VAR, Aldosivi le ganó a Colón

SANTA FE, 1 (NA). - Aldosivi de Mar del Plata derrotó ayer por 3 a 1 a Colón de Santa Fe en el estadio Brigadier Estanislao López, en un partido que abrió la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y que tuvo al VAR como protagonista en su estreno en el fútbol argentino.

A los 13 minutos, el árbitro Nicolás Lamolina sancionó un penal a favor del "Tiburón" tras la histórica primera intervención del VAR, a cargo de Mauro Vigliano, por una mano en el área del defensor del "Sabalero" Gian Nardelli que el uruguayo Martín Cauteruccio cambió por gol.

No obstante, el local lo empató a los 29 de la mano de Lucas Beltrán, que se aprovechó de un débil rebote del arquero José Devecchi después de un disparo de Facundo Farías para enviar la pelota hacia la red y poner el juego 1 a 1.

Ya en el complemento, Colón creció y tuvo una gran cantidad de situaciones claras, pero careció de efectividad y el equipo de Martín Palermo hizo todo lo contrario: llegó una vez y Braian Martínez, luego de una definición de Edwin Mosquera cara a cara con Leonardo Burián, la empujó sobre la línea y decretó el 2 a 1, para que luego Matías Pisano anote el tercero en el último suspiro.

Con este resultado, Aldosivi alcanzó los 13 puntos y se ubicó tercero en la tabla de posiciones de la Zona B, al tiempo que Colón permanece quinto con 12 unidades en lo que va de la competencia.



Colón 1 - Aldosivi 3



Estadio: Brigadier Estanislao López.

Arbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Mauro Vigliano.



Colón: Leonardo Burián; Gian Nardelli, Paolo Goltz, Joaquín Novillo; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi, Andrew Teuten; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio Falcioni.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini, Fernando Román; Braian Martínez, Matías Morello, Leandro Maciel, Edwin Mosquera; Santiago Silva y Martín Cauteruccio. DT: Martín Palermo.



Goles en el primer tiempo: 15m Cauteruccio de penal (A); 29m Beltrán (C).

Goles en el segundo tiempo: 33m Martínez (A); 48m Pisano (A).



Cambios en el segundo tiempo: 22m Marcelo Meli por Maciel (A) y Tomás Martínez por Silva (A); 25m Luis Rodríguez por Bernardi (C) y Ramón Ábila por Farías (C); 35m Federico Milo por Román (A) y Patricio Boolsen por Martínez (A); 40m Brian Farioli por Aliendro (C) y Santiago Pierotti por Nardelli (C); 41m Matías Pisano por Mosquera (A).