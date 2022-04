Heizmann: “en nuestra zona hemos comenzado a recibir algunos reclamos"

La escasez de gasoil en las estaciones de servicio no encuentra solución por estos días y si bien en Rafaela aún el problema está “relativamente” controlado, ya comienzan a sentirte algunos reclamos que alertan de la complejidad de la situación.

Hernán Heizmann, presidente de la Cámara Empresaria de Transporte Automotor de Rafaela (CETAR) y titular de Rapiflet Carolina, describió así lo que está ocurriendo: “La verdad que es una complicación la escasez de combustible y todo lo que se está viviendo, en nuestra zona recién ahora estamos empezando a recibir reclamos por algún cupo o inconveniente con el abastecimiento de gasoil común, pero a nivel nacional ya es muy grande el problema. En la zona de Cuyo, en Buenos Aires, en la parte de provincia Buenos Aires donde empiezan a juntar la cosecha gruesa empieza a haber escasez, y entonces te venden por cupos o te dan 100 litros o 200 litros”.

“El combustible a granel directamente no se consigue o te cobran en algunos casos un 15% más de lo que debería costar y en otros casos un 20% más según la bandera que te lo trae; lo del surtidor lo tienen que mantener porque está estipulado por el gobierno”, agregó.

Heizmann explicó que “la faltante de combustible se debe que el 20”, el 25% del gasoil que consumimos se importa y en este momento se está importando caro y se está vendiendo barato, por ende no se está consiguiendo. Sumado a los problemas internos de nuestro país, está lo de la guerra, donde se está mandando mucho combustible a Europa -ya que Rusia es la que estaba abasteciendo a Europa-, con lo cual el problema va a durar mucho tiempo, por lo menos unos 3 o 4 meses estimamos y se va a ir agravando cada vez más”, sentenció.



FALTA DE INVERSIÓN

“A todo esto tenemos que sumarle la falta de inversión en la energía, porque en el país no estamos produciendo el combustible que usamos nosotros, no llegamos, y como decía, un 20% se está importando. A esto le agregamos que ahora empieza la cosecha y la demanda va a ser más grande, con lo cual va a faltar el 20% que estaba comentando. También, hay que considerar lo que va a consumir el campo demás que se habla de otro 20%. Claramente va a estar complicado el tema”, planteó el presidente de la CETAR. Además, fue claro al sostener que “esto lo tiene que resolver el Gobierno, no queda otra, nuestra entidad madre pidió reuniones pero todavía no consiguió nada. El problema no solamente va a ser el transporte, porque va a peligrar el abastecimiento y eso va a afectar a todos. Las industrias también necesitan combustibles, se habla de que va a faltar gas y allí las industrias verían sus chances de tener el gas cortado, como así también todos los transportes que se mueven con GNC”.



LA DEMANDA DEL CAMPO

Heizmann comentó, que “al panorama desalentador ya descripto, hay que sumarle que se viene la cosecha gruesa y no solo le va a interesar al transporte que haya o no combustible, sino que la gente de campo necesita sí o sí que se consiga: primero por la maquinaria que va a juntar la cosecha y segundo, para que el transporte se la pueda sacar del campo y llevarla hasta los lugares que corresponda. No es un dato menor, porque donde falte combustible, es un camión que se parará hasta que logre conseguirlo. El miedo nuestro es que empiece la especulación y que el que tenga combustible lo venda al precio que él decida y ahí es cuando nuevamente se dispara la inflación y eso se traslada a todo”, puntualizó el dirigente.

Asimismo y en este contexto, la petrolera YPF emitió un comunicado en el que informó que está garantizado el abastecimiento de gasoil para los consumidores del canal mayorista. Fundamentalmente, a través de sus más de 100 distribuidores YPF AGRO con presencia en todo el país. De este modo, la compañía se compromete al acceso del gasoil a los productores agropecuarios.