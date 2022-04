Comenzó juicio oral a una pareja por robo a farmacia

Un hombre y una mujer, ambos de 29 años, comenzaron a ser juzgados por la coautoría de un robo cometido con un arma de fuego en una farmacia de Rafaela. Es en el marco de un juicio oral y público que se inició ayer en los tribunales rafaelinos.

El juez que conduce el debate es Juan Gabriel Peralta. En tanto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por el fiscal Martín Castellano, quien informó que “estaba previsto que el juicio empezara hace dos semanas pero se suspendió a raíz de un planteo de recusación presentado por la Defensa”.

El fiscal señaló que “pedimos que el acusado, cuyas iniciales son MRW, sea condenado a ocho años de prisión; y que a la acusada, de iniciales DST, se le impongan cinco años de prisión”. Por otro lado, valoró que “quien realizó la investigación y formuló la acusación a las dos personas investigadas es el fiscal Guillermo Loyola”.



DETENIDO

“El hombre investigado cuenta con cuatro antecedentes penales condenatorios y llegó al juicio oral y público en prisión preventiva”, informó el representante del MPA. “Fue detenido el domingo 20 de marzo de este año, tras haber sido declarado en rebeldía por no presentarse ante las autoridades cuando la Justicia se lo requirió”, remarcó.

Por su parte, “la mujer de 29 años transita el proceso judicial con medidas alternativas no privativas de la libertad”, precisó el fiscal.



ROBO

Castellano señaló que “el hecho ilícito sucedió alrededor de las 9:00 del miércoles 4 de marzo del año pasado en una farmacia ubicada en calle España al 1.100”.

Narró que “los acusados ingresaron juntos al local comercial y luego se distribuyeron roles de acuerdo con un plan previo”. En tal sentido, contó que “la mujer se dirigió a la vía pública mientras que el hombre apuntó a empleados y clientes del negocio con un revólver y les dijo: ‘esto es un robo’”.

“Inmediatamente después, el atacante le exigió al encargado de la farmacia la entrega del dinero que había dentro de la caja registradora, que eran alrededor de 3.000 pesos”, sostuvo el fiscal.

“Además, el hombre investigado se apoderó ilegítimamente de dos teléfonos celulares, de 20 pares de lentes de sol y de seis blisters de hebillas para el cabello”, detalló.

El funcionario del MPA afirmó que “con los elementos sustraídos, el acusado abandonó el lugar a bordo de una motocicleta en la que lo estaba esperando su acompañante”. Al respecto, aseveró que “huyeron con la intención de procurar su impunidad”.



ROBO CALIFICADO

A ambos acusados se les endilga la coautoría del delito de robo calificado (por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada).

De acuerdo con lo programado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rafaela, las partes hicieron sus alegatos de apertura en la audiencia prevista para la jornada de ayer y también comenzaron a declarar los testigos. Las declaraciones testimoniales continuarán durante la jornada de hoy.

En tanto que, los alegatos de clausura serán el lunes que viene y la lectura de la sentencia está agendada para el próximo miércoles.