Por problemas logísticos, se postergó el inicio de la actividad en pista del MotoGP

Problemas logísticos con dos fletes aéreos obligaron a postergar el comienzo de la actividad en pista del MotoGP en el autódromo de Termas de Río Hondo, donde la categoría volverá a presentarse este fin de semana después de tres años de espera con motivo de la pandemia de coronavirus.

Según se informó de manera oficial, de los cinco vuelos de carga programados para traer materiales para la carrera desde Indonesia, con destino a San Miguel de Tucumán -para proceder desde allí con un traslado en camiones hasta Termas de Río Hondo, dos sufrieron problemas. Estos inconvenientes ocasionaron que el último de los fletes llegue finalmente este viernes -según está previsto- a la sede de la tercera fecha del campeonato 2022, por lo que se dispuso la postergación para el sábado en horas de la mañana el comienzo de la actividad en pista de la categoría.

En Termas, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, la empresa que organiza el mundial de MotoGP, dijo que con motivo de la invasión rusa a Ucrania y de las sanciones económicas aplicadas a Rusia por la ofensiva militar en su vecino país se redujo la oferta de aviones cargo en el mundo, lo que dificulta -en este caso- recurrir a planes alternativos de logística para traer los materiales que faltan a la Argentina.

"Muchos de los aviones de carga, que no son muchos en el mundo, solamente 120 o 140 para todo, son rusos o de compañías rusas", indicó Ezpeleta, que agregó: "No hay otros aviones asequibles. El mundo del transporte aéreo ahora está como está. Lo primero que se nos ocurre es buscar otra compañía, pero hemos hablado con todas las compañías y no hay aviones en el mundo que puedan ir allí, tomar las cajas de material y traerlas".

"Ahora lo importante es que podamos resolver la situación y no nos complique más la vida el sábado", remarcó. Ese día, está previsto que se realicen entrenamientos del MotoGP primero y luego, por la tarde, las pruebas de clasificación.

En tanto, este viernes no rugirán los motores de la categoría en Termas, como estaba programado originalmente, por lo que los fanáticos deberán aguardar unas horas más para volver a disfrutar de la acción tras un paréntesis de tres años (desde 2019) con motivo de la pandemia de coronavirus.

En este nuevo contexto, el primer entrenamiento del MotoGP comenzará este sábado a las 10:35 y se extenderá hasta las 11:20, en tanto las pruebas de clasificación, luego de una segunda y de una tercera sesión de ensayos libres (13:25 y 16:25, en forma respectiva), se iniciarán a las 17:05, ligeramente más tarde de lo estipulado en un principio.

La tandas de calentamiento del domingo por la mañana se han extendido, aunque cada carrera se largará como estaba programado originalmente: a las 12 Moto3, a 21 vueltas; a las 13:20 Moto2, a 23 giros; y a las 15 MotoGP, a 25.

Por lo pronto, a la espera por la epidemia de Covid-19 y a un incendio devastador en febrero de 2021 que obligó a reconstruir gran parte de la estructura del autódromo santiagueño, se sumó en las últimas horas una cadena de infortunios con relación de los fletes aéreos de la categoría.

Además, también se confirmó que el múltiple campeón español Marc Márquez (Honda), último ganador aquí en 2019, no podrá tomar parte de la carrera de este domingo debido a que sufre diplopía, una afectación de un nervio óptico que provoca visión doble y que lo tuvo tres meses de baja este invierno. La dolencia es una consecuencia del terrible accidente que Márquez, de 29 años y una de las principales figuras de la categoría, protagonizó durante el calentamiento previo al Gran Premio de Indonesia, disputado el 20 de marzo pasado.

Además, los fanáticos de las motos que asistan al autódromo este fin de semana tampoco podrán disfrutar de la presencia del italiano e ídolo de multitudes Valentino Rossi, que se retiró de las pistas el año pasado.



PRESENTACIÓN

Los pilotos Fabio Quartararo, Johann Zarco, Enea Bastianini y Miguel Oliveira dejaron importantes conceptos respecto a lo que significa para ellos esta nueva fecha en la conferencia de Prensa Pre Evento.

Fabio Quartararo, vigente campeón con Monster Energy Yamaha MotoGP™ y 3ro en el campeonato, recordó: “La primera vez que estuve aquí en MotoGP fue en 2019, no he pilotado tan mal; mirando los datos esta mañana, estaba pilotando de una manera totalmente diferente respecto a aquella vez. Es difícil lo que se puede esperar, pero quiero dar lo mejor de mí y ver qué resultado es posible. Lo que es seguro es que daré el máximo a los de delante…Yo tengo todo, así que podemos largar (risas). De verdad cruzo los dedos para que llegue el avión. Va a ser un desafío para los mecánicos ".

Enea Bastianini, el joven piloto del Gresini Racing MotoGP™ que ganó la primera fecha del año en Qatar con Ducati comentó al respecto: “De momento no tenemos todo el material para correr. Pero espero poder estar en la pista el sábado. Creo que en Argentina podemos ser rápidos. Nunca probé con una MotoGP aquí. Creo que va a ser una carrera dura, pero estamos preparados. Me siento cómo en acá. Creo que la Ducati 2021 puede ser muy veloz en este trazado. Tengo que concentrarme especialmente el sábado”.

Miguel Oliveira el representante de Red Bull KTM Factory y ganador de la última fecha en Indonesia manifestó: “El fin de semana puede ir muy bien. La moto de 2019 no era la mejor versión ni se acercaba a la que tenemos ahora. Éramos competitivos en la mitad del pelotón, lo que era bueno en ese momento, así que por ahora podemos aspirar a luchar por posiciones más altas aquí. No hay razón para pensar que no podemos ser competitivos".

Por su parte, Johann Zarco, el representante del Pramac Racing con Ducati dijo: “"Desde Moto2 tengo grandes recuerdos de Argentina. Es una pista bastante rápida, con curvas bastante largas y curvas rápidas, así que por eso me siento cómodo aquí. Con la Yamaha en MotoGP conseguí un buen resultado en 2017 y un podio en 2018 luchando por la victoria cuando Cal (Cratchlow) ganó la carrera. Luego el 2019 con la KTM fue más difícil. Dos años sin Argentina fueron bastante largos. Ahora me siento bien con la Ducati, todavía estoy creciendo en ella porque las sensaciones son bastante buenas; pero estoy seguro de que puede ser aún mejor para utilizar todo el potencial de la moto. Espero tener un gran resultado aquí. Después del podio en Mandalika, seguro que se ha dado un buen empujón; pero hay que ver porque el horario ha cambiado. El sábado será largo así que al mismo tiempo tenemos que ser inteligentes para hacer un buen trabajo e intentar ir lo más rápido posible para preparar la clasificación".