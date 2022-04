Reclaman al Ejecutivo dialogar con los vecinos

Luego de detallar los inconvenientes que está provocando la obra de entubado de calle Tucumán en el vecindario, el concejal Viotti lamentó que el pedido de informe al Departamento Ejecutivo presentado por su bloque haya tenido como disparador la búsqueda de respuestas de los vecinos ante las inquietudes, dudas y temores que no encontraron eco en otro ámbito. Desde el oficialismo aseguran que no hubo ausencia del Estado, pero que faltó charlar más con los vecinos.“Es importante la comunicación con los vecinos. Acá nos hacemos eco de los problemas que se dan por la falta de trabajo conjunto con ellos en cada obra que se realiza. Recordemos la intervención en avenida Italia, que muchos no fueron consultados, tanto los de una como de la otra postura. Recordemos la intervención con las tres torres en barrio San José, que luego de hacerse eco el Concejo se termina cambiando el proyecto, bajando un módulo que será reubicado en otro sector de la ciudad. Todas estas intervenciones son bienvenidas, y este Cuerpo las ha apoyado, siempre hay que hacerlas de la mano con los vecinos. Trabajando en conjunto con ellos, con quienes están en el día a día porque eso lleva tranquilidad, a un mejor consenso y una mejor recepción de las obras y los avances que se van dando”.Lisandro Mársico (PDP) subió un poco más la apuesta y señaló que “se ha convertido en una constante la falta de consulta a los vecinos en algunas obras, no digo en todas”.En ese contexto, trazó una similitud con el canal Woodgate “al que se le tuvieron que efectuar obras complementarias porque no se habló con los vecinos y después se inundó el lugar”, y “lo ocurrido con la obra de cloacas en los barrios Villa Aeroclub y Villa Los Álamos”En una obra hay problemas, y es hasta normal que pase, pero lo preocupante es la falta de acompañamiento, de empatía de la Municipalidad hacia el vecino, también de la empresa. ¡Alguien se tiene que hacer responsable porque sino el vecino no sabe a quién recurrir!.FALTARON RESPUESTASPara contrarrestar los dichos de sus pares, el Justicialista Martín Racca aclaró que "la obra fue pedida por los vecinos. Es la solución a un problema de planificación urbana que no se tuvo en cuenta cuando la ciudad se fue desarrollando. Entonces, una obra posterior a lo que no fue planificado tiene un montón particularidades técnicas” y afirmó que “el Municipio escucha permanentemente a los vecinos. Es una característica de esta gestión. También está la línea 147 que atiende permanentemente el reclamo de los vecinos. Pero probablemente falta diálogo durante las obras. Hay muchas obras en la ciudad y tal vez no se esté dando ese diálogo tan fluido como el que debería tener cada una de las obras y tendremos que fortalecerlo”Juan Senn, del PJ, aseguró que ante la dificultades que presentó la obra “el Ejecutivo toma cartas en el asunto y a través de la secretaría de Obras Públicas se convocó a la empresa a una reunión en Intendencia y se les requirió, entre otras cuestiones, el tiempo que falta de obra y los motivos de la demora. Acá no hay un Ejecutivo ausente en relación a una situación que se da en una determinada obra. No digamos eso porque el Ejecutivo avanzó. Lo que no tenemos en el Concejo es la respuesta que la empresa le dio al EjecutivoY sinceró: “Entiendo que hay falencias, que también en otras obras de la ciudad hubo poco diálogo con los vecinos. Reconozco y entiendo por todo lo que fue surgiendo que quizás faltó la respuesta al vecino, ir a decirle que se está trabajando y esta es la forma como se va a llevar adelante la obra y cómo se va a prevenir para que en el resto de las cuadras que aún no se intervinieron. Pero, reitero se está trabajando en la situación”.