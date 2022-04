El Concejo aprobó catorce proyectos

Con la presencia de todos los integrantes del Cuerpo legislativo, el encuentro se prolongó durante 3 horas y todas las iniciativas salieron votadas por unanimidad en general y en particular.



Los ediles autorizaron al Municipio para que pueda disponer de los $ 22.737.617,8, que llegarán del Gobierno nacional por adhesión al Convenio del Plan Argentina Hace de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, para la ejecución del proyecto “Tapa del Canal Norte”. Del mismo, modo se lo autorizó para que aporte $ 1.974.740,78 para llevar adelante la obra de ciclovías y ciclocarriles y forestación del área industrial de nuestra ciudad, que se sumarán a los $ 9 millones que llegarán desde la Provincia



A su vez, había llegado con consenso previo y salió aprobada la redacción de la nueva norma Ordenanza que permite al Ejecutivo la contratación de bienes y servicios de manera excepcional (solo debe pedir tres presupuestos a proveedores) ante situaciones extraordinarias.



Para alcanzar el acuerdo no se incluyó en el texto la palabra “seguridad”, reprobada por la oposición por su amplitud, dentro de las causas que habilitan al Gobierno para utilizar la “compra directa”.



Asimismo, se le introdujeron otras condiciones requeridas por Juntos por el Cambio: que la norma se renueve cada 6 meses, el oficialismo pretendía que sea por un año, y el requisito que las ofertas de los proveedores sea en sobre cerrado.





ALGO DE TENSIÓN

El tema que provocó alguna incomodidad entre las bancadas fue la obra de saneamiento hídrico que se lleva a cabo en calle Tucuman, por el pedido de informe que formuló Juntos por el Cambio ante las quejas de los vecinos.



Al informar la iniciativa, Leonardo Viotti sostuvo que ante las dificultades que vienen provocando los trabajos “nos hicimos eco de los reclamos de los frentistas fundamentalmente. Recorrimos, hace dos semanas, la obra y vimos lo que le toca padecer a algunos vecinos. También observamos que no va al ritmo que debería ir porque presentó desmoronamientos en algunos sectores, provocando rajaduras en algunas viviendas. Distintas dificultades y nadie se había acercado a explicarle a los vecinos cómo se iba a resolver. Nosotros no teníamos esas respuestas porque no somos los responsables y por eso elaboramos esta Minuta y necesitábamos esta información de manera escrita y detallada para comunicar a los vecinos para llevarles tranquilidad.





EL RESTO, SIN PROBLEMAS

Fue compartido por todos los ediles una Declaración de Repudio al acto vandálico hecho al mural en Pellegrini esquina Lisandro de la Torre, realizado en agradecimiento al personal de salud por todo lo brindado a la comunidad durante la pandemia.



Tuvo consenso la propuesta de Lisandro Mársico para modificar el artículo 1° de la Ordenanza 4613, cuyo texto indicará la obligatoriedad de “atención prioritaria en la Municipalidad de Rafaela y del Concejo Municipal de Rafaela y entes autárquicos y descentralizados a personas con: discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas …”.



Del mismo modo, se dio el visto bueno para que se incluya “en el calendario Oficial Municipal, el 15 de Septiembre como el Día Mundial de la Limpieza” y se realicen desde el ámbito gubernamental e institucional acciones en consecuencia.



Igualmente, tuvo aprobación un pedido de Cambiemos para que se incluya en el nuevo plan de pavimentación anunciado por el Intendente Castellano, las siguientes arterias: Constitución, entre Don Orione y Marchini; Kaiser, entre 500 Millas y H. del Carril; Echeverría, entre Aguado y Canal Sur; Progreso, entre J. Abele y Canal Norte; A. Fleming, entre Méjico y E. del Campo; 25 de Mayo, entre L. Maggi y Scossiroli; E.Galassi, entre Bv. Lehmann y 25 de Mayo; y Scossiroli, entre Bv. Lehmann y 25 de Mayo



Asimismo, se solicita al Gobierno local que lleve adelante el saneamiento del predio ubicado en Aristóbulo del Valle y Vuelta de Obligado, por el abandono que presenta y algunos vecinos tienen por costumbre arrojar basura.



Otras dos Minutas tuvieron despacho. Una de ellas pide al DEM la colocación de un cartel de “contramano” en calle Progreso en su intersección con J. Abele, en barrio Barranquitas cuando pasa de mano única a dos. Por la otra se le solicita que analice la posibilidad de cambiar el sentido de calle John Kennedy, tramo comprendido entre Arenales y 3 de Febrero, quedando como única mano.



También, dos asuntos oficiales tuvieron luz verde: la aceptación de la donación de 3 fracciones de terreno de propiedad del loteo Paseo del Bosque para ser destinadas a la apertura de calles públicas, espacio verde y reservorio hídrico.





RECONOCIMIENTOS

De igual manera, se aceptó la donación de una fracción de terreno del Fideicomiso Jawi para el ensanche camino público 6 (calle Oliveras), precisamente en este espacio se abrirán dos calles, que llevarán como nombres: Florentina Gómez Miranda, fallecida dirigente de la Unión Cívica Radical de destacada lucha y logros por los derechos de la Mujer y la Igualdad de Género; y Albino Quattordio, de prolífica trayectoria como constructor en nuestra ciudad habiendo proyectado edificios emblemáticos.



En el recinto se encontraban presentes familiares de Quattordio y la titular de la Asociación Florentina de Rafaela, Soledad Comini, institución que lleva su honor, quienes vivieron un momento muy emotivo.



Finalmente, se declaró de interés Municipal la actividad de concientización sobre el Autismo que se realizará mañana, sábado 2 de abril, en el predio donde se ubica la calesita, organizado por el grupo de TGD Padres TEA Rafaela, en coincidencia con el “Día Mundial de Concientización sobre Autismo”. En el encuentro se llevará a cabo una campaña de carácter informativo con la entrega de material impreso, globos y lazos azules.