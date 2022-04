El Citroën C3 con el motor naftero 1.2 del Peugeot 208

La nueva generación del Citroën C3 ofrecerá en la Argentina un motor naftero 1.2 litros de tres cilindros, el mismo que ya equipa el nuevo Peugeot 208. Estará disponible en las versiones más accesibles. Las tope de gama podrían ofrecer uno más potente.

A la espera de la confirmación por parte de Citroën, la información sobre la motorización del nuevo C3 para la Argentina fue publicada por la revista brasileña Autos Segredos. La fuente: el video que divulgó el fabricante el día que comenzó la producción, y que en un momento muestra los motores del vehículo.

En el Peugeot 208, este motor rinde 82 caballos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y 118 Nm de torque máximo a 2.750. Se combina con una caja manual de cinco velocidades. Pertenece a la familia PureTech y su nombre técnico es EB2.

Para el mercado de Brasil, el C3 2022 guardaría un motor naftero 1.0 litros de tres cilindros y un naftero 1.6 litros de cuatro cilindros. Este último podría llegar también a la Argentina en las versiones tope de gama.

El nuevo Citroën C3 ocupará el lugar de los viejos C3 y C3 Aircross, que este año se discontinuaron al no cumplir con la normativa de control de estabilidad. Los valores de la gama se confirmarán durante el lanzamiento, aunque el fabricante ya promete una buena relación precio-producto.

A diferencia de los viejos C3 y C3 Aircross, el nuevo C3 contará de serie con este dispositivo de seguridad dinámica -capaz de evitar un derrape- que ya es obligatorio para todos los modelos nuevos que se comercialicen en el país.

Como dejan ver sus líneas, el C3 se convirtió en un “crossover”, con una carrocería más elevada del piso, con 18 cm de despeje. También posee guiños “aventureros”, como los guardabarros en plástico negro y diversas protecciones.

La distancia entre ejes es de 2,54 metros. En las plazas traseras hay 653 mm de espacio para las piernas. En las delanteras, hay 1418 mm para los codos y 991 mm para la cabeza.

El baúl tiene 315 litros de capacidad y en el interior hay 1 litros en la guantera, 4 litros en los espacios guardaobjetos de las puertas delanteras y traseras, dos posavasos delanteros, un compartimiento de almacenamiento en la consola central y dos posavasos traseros que pueden convertirse en soportes para teléfonos inteligentes.

Sobre su equipamiento en la marca destaca la pantalla táctil de 10 pulgadas que permitirá la sincronización con Android Auto y Apple CarPlay, entre otros elementos de confort como aire acondicionado y levantavidrios eléctricos. No se habló de asistencias a la conducción pero también podría incluir algunas, al menos en las versiones más equipadas. (Fuente TN Autos)