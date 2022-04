Su precuela tiene fecha de estreno

BUENOS AIRES , 1º (NA). - La precuela de Game of Thrones ya tiene fecha de estreno en HBO Max.

Matt Smith interpreta al príncipe Daemon Targaryen. Matt Smith interpreta al príncipe Daemon.

Es un hecho: el 21 de agosto llegará a HBO Max House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones. El estreno genera muchas expectativas entre los fanáticos, sobre todo porque George R. R. Martin, el creador de los libros en el que se basan ambas series, le dio el visto bueno a este nuevo proyecto. "Es oscuro, es poderoso, es visceral… justo como me gusta mi fantasía épica", manifestó el autor en referencia al primer episodio y destacó el trabajo de post-producción.

La precuela está ambientada 200 años antes de la caída del trono y de todos los acontecimientos que protagonizaron Jon Snow, Daenerys Targaryen y Cersei Lannister; se centra en la Casa Targaryen, que durante años se destacó porque sus miembros se casaban entre ellos para preservar su estirpe. Resaltaban por tener pelo blanco, ojos violáceos y contar el don de dominar a los dragones, pero con el paso del tiempo el rasgo más característico de la familia fue la locura y la afición por el fuego.

"Locura y grandeza son dos caras de la misma moneda y cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado caerá", decía el Rey Jaehaerys II sobre su propio clan. Y esta dualidad se presenta a la perfección en Daenerys, la única sobreviviente de la casa, en las últimas temporadas de "GOT", en las que demuestra todo lo que es capaz de hacer para estar al poder y recuperar el trono que le perteneció a sus ancestros.

La serie mostrará en profundidad cómo surgió la locura del clan y su ambición por el poder que los llevó a perderlo todo. Los primeros confirmados en el elenco fueron Paddy Considine, como el Rey Viserys Targaryen; Olivia Cooke, como Alicent Hightower; Emma D'Arcy, como la Princesa Rhaenyra Targaryen; Matt Smith, como el Príncipe Daemon Targaryen; Steve Toussaint, como Lord Corlys Velaryon; Eva Best, como la Princesa Rhaenys Velaryon; Rhys Ifanis como Otto Hightower y Sonoya Mizuno, como Mysaria.

Semanas más tarde se incorporaron al rodaje Fabien Frankel, como Ser Criston Cole; Ryan Corr como Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong; Jefferson Hall, como Lord Jason Lannister; Jefferson Hall, como Tyland Lannister; David Horovitch, como Grand Maester Mellos; Graham McTavish, como Ser Harrold Westerling; Matthew Needham, como Larys Strong; Bill Paterson, como Lord Lyman Beesbury y Gavin Spokes, como Lord Lyonel Strong.