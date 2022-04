Qué es lo que no la convence de la oferta que le hizo eltrece

BUENOS AIRES, 1º (NA). - Luego de dos años alejada de la pantalla chica, Mirtha Legrand está decidida a volver a ejercer su pasión. Y si bien tuvo algunos programas especiales, quiere recuperar su rutina previa a la pandemia. Pero a diferencia de otros años, todavía no tiene cerrado su contrato y hace tiempo que dejó entrever que podría irse de eltrece luego de 8 años.

La idea original era que Juana Viale siguiera al frente de las cenas de los sábados y que "Chiquita" mantuviera sus míticos almuerzos los domingos. Sin embargo, este año la diva recibió una propuesta que no termina de convencerla. "Yo quiero volver a El Trece pero ellos me proponen un especial por mes y es poco. Quiero trabajar", declaró en una entrevista con la revista Caras.

Y destacó su deseo de continuar con su programa de los mediodías: "A mí me gustaría hacer los almuerzos. No quiero que desaparezcan de la televisión porque toda mi familia y yo le debemos mucho a un clásico de la TV como son". Lo cierto es que más allá de que haya dejado sus intenciones de manifiesto, todavía no se sabe con certeza cuál será su destino en la pantalla.

Eso sí, más allá del problema de salud que tuvo a fines de septiembre, cuando le colocaron un stent y permaneció internada dos semanas, tiene en claro que todavía no ha llegado el momento de su despedida de los estudios de TV en los que pasó la mayor parte de su vida.

"Ha sido una vida milagrosa la mía, pero quiero que sepan que todos ustedes me han convertido en una mujer muy feliz", manifestó en el último programa que condujo, visiblemente emocionada y le dedicó su gran regreso a la memoria de sus hermanos Josecito y Goldy, quienes fallecieron en 2019 y 2020, respectivamente, y tenían una relación muy estrecha con ella.

Lo cierto es que Adrián Suar mantiene la esperanza de contar con la presencia de la diva en la grilla de eltrece. "Creo que Mirtha se va a quedar, son negociaciones económicas. Espero que se quede y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ella se quede, y Juana también", declaró días atrás en diálogo con LAM.