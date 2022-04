Proyecto para volver a explotar el centro de esquí

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, presentó este jueves en la legislatura provincial un proyecto de ley para licitar la "puesta en valor y explotación" del lugar donde funcionaba el antiguo Centro de Esquí Los Penitentes, que permita otorgar una concesión de hasta 50 años en el predio, informó el ejecutivo local, publicó Télam.comLa concesión de Los Penitentes venció en 2013, y tras una prórroga en su explotación por 5 años más, el Gobierno provincial decidió no renovarla.Se persigue que el lugar pueda permanecer abierto los 365 días del año sin necesidad de que solo funcione en la temporada de invierno, explicaron fuentes del Gobierno provincial.La reactivación de este sitio no solo genera empleos directos, sino que también significa una oportunidad para comerciantes de distintos rubros, como alquileres de equipamiento, indumentaria, transportistas, gastronómicos, entre otros.Por ello, se busca “un mejor aprovechamiento del recurso natural mediante una adecuada inversión en infraestructura que involucre al sector privado en la recuperación de los bienes patrimoniales de la provincia, y que ponga sus bienes al servicio y al disfrute del público en general”, se desprende del proyecto presentado por Suárez.El objetivo final será concretar un verdadero polo turístico que ponga en valor la zona, y para ello se hace referencia a la importancia de aplicar “políticas tendientes a la ampliación de la actividad económica mediante la facilitación de las condiciones que permitan atraer inversiones y fomentar nuevos desarrollos que permitan ampliar la matriz económica y la generación de empleo”.Al momento que el Gobierno provincial tomó posesión del predio en 2018 dando por tierra una nueva prórroga pedida por los antiguos concesionarios, Los Penitentes Centro de Esquí SA inició una batalla legal para seguir explotando el complejo, que llegó hasta el máximo tribunal provincial, donde le fue adverso su petición.En 2019 la Cámara de Diputados provincial dio sanción final al proyecto del Ejecutivo por el cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación seis polígonos que eran propiedad de la empresa, para poder desarrollar el lugar como centro de actividades deportivas de montaña.Luego vino la pandemia y el centro invernal no está operativo desde hace varias temporadas.Los Penitentes es una localidad y centro de esquí en el Departamento mendocino de Las Heras, a 170 kilómetros de la capital provincial, sobre la Ruta Nacional 7; a 25 kilómetros del límite internacional entre Argentina y Chile; y a solo 4 kilómetros de la base del Aconcagua, por lo que muchos de los andinistas utilizan sus hoteles en verano para aclimatarse.Su calidad de nieve y el paisaje de sus formaciones rocosas aparentan una peregrinación de monjes (por eso su nombre) y posee más de 300 hectáreas de superficie esquiable, pero no siempre cae suficiente nieve, por lo que en varias temporadas no han abierto sus pistas.