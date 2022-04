Retrasan el estreno de Obi-Wan

La serie “Obi-Wan Kenobi”, el legendario jedi de Star Wars, retrasó su estreno al 27 de mayo, aunque lo hará con un capítulo doble a través de la plataforma Disney Plus.

El anuncio lo hizo Disney a través de su Twiter, con un video grabado por el actor escocés Ewan McGregor, quien personificará, al igual que en los Episodios I, II y III, al mítico maestro de Anakin Skywalker, difundió Eldestape.com

Más allá de haber pospuesto dos días el estreno de la serie spin off, Disney confirmó que los miércoles continuarán siendo los días en que se subirán los capítulos a la plataforma.

De esta forma, el gigante de la animación y el entretenimiento sigue sacándole jugo a una de las franquicias más redituables desde los 70. Además de lanzar tres secuelas y otros tres spin off, en la plataforma se encuentra "The Mandalorian", serie que está basada en los sucesos posteriores a la victoria de La República

Con información de Télam