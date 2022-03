Anoche se cerró la primera fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el encuentro que disputaron en Sunchales, el Deportivo Libertad y Atlético María Juana, por la zona B. No se sacaron ventajas y terminaron como empezaron: 0 a 0. En Reserva goleó el Cañonero 3 a 0.

A los 25 minutos Garella le contuvo un penal a Fernández.





COMIENZA LA SEGUNDA



Este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga con el adelanto que disputarán en Sunchales, Unión y Argentino Quilmes. El encuentro principal comenzará a las 21.30hs y será dirigido por Leandro Aragno.



ZONA A: Viernes 21.30hs (Reserva 20hs): Arg. de Vila vs 9 de Julio. Domingo: 16.00 (reserva 14.30hs): Peñarol vs Dep. Aldao, Dep. Tacural vs Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela vs Ben Hur.



ZONA B: Jueves: 21.30hs (Reserva 20hs): Unión de Sunchales vs Arg. Quilmes. Domingo: 16.00hs (Reserva 14.30hs): Bochófilo Bochazo vs Talleres (MJ), Sportivo Norte vs Libertad, Atlético (MJ) vs Ferrocarril del Estado.INTERZONAL: Florida de Clucellas vs Dep. Ramona.