Otra jornada sin contagios

Por 11ª vez en el año, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus este miércoles en Rafaela, que de esta manera registra 24.833 desde el inicio de la pandemia. Hasta el día de la fecha, son 8 los que se encuentran activos y 16 los vecinos aislados, mientras que los recuperados treparon a 24.481 y por 27º día consecutivo no se informaron fallecimientos en nuestra ciudad, que suma 344 decesos. En tanto, el Hospital "Jaime Ferré" continúa sin recibir pacientes Covid-19 positivos.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 144 contagios en el territorio santafesino, que acumula 736.993, de los cuales 62.545 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico, 673.257 por laboratorio y 1.191 por autotest. Rosario reportó 118 positivos y la ciudad de Santa Fe 7, entre las más afectadas. Además, se anunciaron la muerte de 9 personas por Covid en la "bota", que totaliza 9.129 víctimas fatales. Hasta el momento en la provincia hay 3.127 activos, 724.737 son los recuperados y fueron aplicadas 7.952.712 vacunas de las 7.976.391 dosis que recibió Santa Fe.

Por último, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 2.965 nuevos casos de coronavirus y 27 personas fallecidos en las últimas 24 horas en el país. Tras el último reporte, sumaban 9.035.127 los contagios acumulados desde el inicio del brote de coronavirus en el territorio, en marzo de 2020, mientras que el total de fallecidos por la pandemia era de 127.997. En tanto, ya se recuperaron del coronavirus 8.856.717 personas, mientras que otras 50.413 se encontraban con la enfermedad en curso. Por otro lado, totalizaban 541 los pacientes con Covid-19 internados en UTI.



DENGUE: 2 INTERNADOS

Por su parte, continúan subiendo, de manera lenta, los casos de dengue en Rafaela. A los 6 que se habían confirmado la semana pasada, hay que sumarle otros 6 que se encuentran en estudio, aunque 2 de ellos es probable que sean positivos, informaron fuentes de la cartera sanitaria local. Además, el equipo de salud dio a conocer que 2 pacientes se encuentran internados, aunque con cuadros leves, afortunadamente. Cabe recordar que en el marco de la campaña "Más Seco. Más limpio. Menos dengue", la Municipalidad de Rafaela continúa generando conciencia para prevenir la enfermedad del dengue en la población. En este sentido, a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, se brinda información aportada por Luciana Peirone Cappri, comunicadora científica, bióloga, ecóloga, influencer, investigadora en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Universidad Nacional de Córdoba) y becaria doctoral del CONICET. Estos datos sobre las principales características del mosquito transmisor del dengue, sus hábitos, horarios, reproducción y recomendaciones para evitar la propagación, son de gran importancia, teniendo presente que ya existen mosquitos infectados en la ciudad. Aunque en el mundo hay más de 3000 especies de mosquitos, solo el Aedes Aegypti es el que contagia la enfermedad del dengue. Es una especie pequeña, de color negro y tiene manchas blancas en las patas. No siempre que pique, significa que se transmite la enfermedad. El mosquito enferma de dengue únicamente cuando está infectado. Respecto a los hábitos se trata de un mosquito más diurno, esto quiere decir que se alimenta principalmente en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde.