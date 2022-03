Pequeños brotes verdes

Los argentinos nos enojamos porque como país tropezamos, desde hace décadas, con la misma piedra sin mostrar ningún aprendizaje que nos permita salir de este incómodo círculo vicioso. Será porque, como buenos porfiados, siempre hacemos lo mismo con la convicción de que alguna vez los resultados serán distintos. Pero no, una y otra vez todo se repite sin cambios como esa clásica película estadounidense de 1993 titulada "El Día de la Marmota", en la que el protagonista principal se queda atrapado en el tiempo, repitiendo el mismo día una y otra vez. Encasillado en la categoría de cine fantástico y de comedia, el film tuvo un éxito relativo pero con el transcurso de los años adquirió mayor relevancia como un disparador para la reflexión filosófica, al punto tal que más de una década después de su estreno fue incorporado al Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos como "cultural, histórica o estéticamente significativa" y se ganó un lugar en la lista de diez mejores películas del cine fantástico.

En pocos términos, el Día de la Marmota representa una situación que parece repetirse una y otra vez en el ámbito de una persona, un país o un gobierno. Argentina en toda su dimensión. La agenda de problemas del país es interminable y la mayoría de ellos viene desde hace décadas. La deuda, la inflación, la corrupción, la inseguridad, la pobreza, el declive del sistema educativo, la desinversión pública, los privilegios de la política, la improvisación en la gestión económica y otros trascienden a los diferentes gobiernos.

De todos modos, en ese enorme campo de pasto seco a veces se advierten brotes verdes. La reciente muestra agropecuaria Expoagro en San Nicolás sintetizó en un lugar y durante pocos días el potencial del sector más dinámico en materia de producción, con más de 100.000 visitantes y U$S 1.500 millones en volumen de negocios.

Con respecto al mercado laboral, la desocupación descendió durante el año pasado al 7%, el nivel más bajo desde el 2016, y la tasa de empleo alcanzó el máximo histórico del 43,6% de la población en diciembre pasado, según informó el INDEC.

Y la inversión creció 14,7% anual en febrero, evaluada en términos de volumen físico, según el índice construido por la consultora Orlando Ferreres & Asociados. De esta manera, mejoró respecto de enero, cuando se había registrado un alza de 10,8%. Este diferencial fue explicado principalmente por la inversión en construcción, que arrojó un salto de 17% respecto de febrero de 2021, luego de un comienzo de año que había sido complicado por la ola de Covid-19 y lluvias que afectaron al sector. Mientras tanto, la inversión en maquinaria y equipo trepó 12,3%, impulsada fundamentalmente por el segmento de maquinaria importada, que mostró un avance de 21,8%. La maquinaria nacional apenas tuvo un aumento de 1,5%.

En términos reales, se trató del mejor febrero de los últimos cuatro años en materia de inversión. Asimismo, de acuerdo con la serie desestacionalizada de Ferreres, fue la segunda mejor marca desde agosto de 2018, detrás de la de diciembre del año pasado. Con estos números, en el primer bimestre se verificó un aumento del 12,7% en comparación con el mismo período del año pasado. Pero hay palos en la rueda, pues la consultora anticipa para los próximos meses cifras de crecimiento más módicas, pues la principal amenaza para el crecimiento de la inversión continúa siendo la escasez de divisas y el cuello de botella que podríamos ver en las importaciones", estimó el informe.

Finalmente, cabe destacar que la actividad económica arrancó el año con un crecimiento interanual del 5,4% y acumula once meses consecutivos de alza en esa medición, de acuerdo al informe EMAE que elabora el INDEC.

En conclusión, el vaso puede estar medio lleno o medio vacío, según quien lo observe.