Julierac Pinasco rechaza control de redes sociales

Este martes, el Gobierno nacional anunció que presentará un proyecto de ley para regular el uso de las redes sociales planteando “profundizar los lineamientos centrales de su uso para el bien común” ya que, según el criterio del Poder Ejecutivo Nacional “intoxican la democracia”. En este marco, el diputado provincial Sebastián Julierac Pinasco declaró su repudio y preocupación mediante un proyecto presentado en la Cámara sobre la intención de controlar las expresiones que los ciudadanos vuelcan en las redes sociales y así limitar la libertad de expresión. “El Gobierno no debe controlar contenidos ni decidir qué conductas son deseables o no en las redes sociales, ya que la democracia consiste entre otras cosas, en la pacífica existencia de pluralidad de voces, garantizando así la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional. Y llegado el caso, hay leyes vigentes y está la justicia para cualquier expresión que sea condenable en cualquier medio", expresó el diputado de la Coalición Cívica Ari. “Las redes sociales se convirtieron en herramientas de expresión, participación y difusión de opinión ciudadana, que lejos de merecer el control estatal, deben ser objeto de protección al igual que los medios de prensa, para que, precisamente, no estén sometidas a control superior alguno que pueda dirigir las mismas en pos de formar determinadas corrientes de opinión que le interesen al poder de turno. Por ello, la mirada que el gobierno ha hecho sobre las mismas, catalogándolas de “intoxicadoras” de la democracia, es a lo menos, preocupante y reprochable”, concluyó.