UOCRA reclamó en una obra de viviendas en Bella Italia

La UOCRA llevó a cabo en la jornada de ayer, una manifestación frente a la obra de 14 viviendas que se está ejecutando en Bella Italia y en donde desde el sindicato aducen malas condiciones laborales hacia los trabajadores. Esta obra está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitad de la Provincia, con una inversión de $ 71.448.735.

Marcelo Jindra, delegado a cargo de la Delegación Rafaela de la UOCRA, contó que “en reiteradas oportunidades los delegados del gremio se acercaron para ver en qué condiciones estaban los compañeros, los mismos nos manifestaron que no podían hablar con el gremio porque si no el contratista y la comuna de dicha localidad tomarían represalias con ellos. Los inspectores de nuestro gremio junto al Ministerio tomaron nota de las condiciones en las que estaban, se encontraron con personal no registrado, sin ropa de trabajo, en precarias condiciones para desarrollar las tareas”.

“Se hicieron los reclamos correspondientes, pero estos fueron en vanos, y hoy se tomó la decisión de hacer una manifestación frente a la obra y también se estuvo en las veredas de la comuna como responsable de esta situación”, agregó el delegado.

Jindra, aseguró que “por el momento no tuvimos respuesta alguna, así que creemos que estas medidas pueden volver a repetirse tanto en los pueblos del departamento Castellanos y en la ciudad de Rafaela, ya que varias cooperativas de la ciudad están pasando por los mismos inconvenientes. No podemos permitir que no se cumpla con las condiciones laborales”.

Por su parte, Gustavo Gómez, integrante de la UOCRA, comentó que “decidimos movilizarnos porque hay compañeros trabajando en condiciones precarias, sin la ropa reglamentaria en una obra que pertenece a la provincia. Hoy nos acercamos a la comuna pero hacen oídos sordos”.

“Hace ya un par de meses que se da esta situación y si bien la cosa ha cambiado un poco, sigue habiendo gente trabajando en negro y eso no puede seguir pasando. Es una vergüenza”, expresó.