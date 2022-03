“Todo lo que hoy se ve en la ciudad va a estar potenciado en ese lugar".

La creación de un Parque Regional para nuestra ciudad busca establecer un espacio verde de escala metropolitana en el sur de Rafaela, como aporte frente al cambio climático, combinando esparcimiento, actividades deportivas, educación ambiental y el contacto de los habitantes con la naturaleza. Al respecto, el intendente Luis Castellano se refirió en los siguientes términos: “Nosotros en la ciudad, todos los fines de semana podemos ver la enorme necesidad que los rafaelinos y rafaelinas tienen de disfrutar de los espacios verdes. Lo vemos acá y también en las familias que se trasladan a otros lugares, a otras ciudades”.



UN ESPACIO VERDE

DE 66 HECTÁREAS

“Tenemos la oportunidad de adquirir 66 hectáreas que sirven ahora como laguna de retardo, atrás de lo que es UNRaf. Esto es una ayuda muy clara a la retención de agua que viene del campo para que no entre a la ciudad. Ese sector está pensado y vamos a transformarlo en un gran parque regional”. “Esto significa que Rafaela y la región pueda tener un lugar enorme de 66 manzanas, para poder disfrutar los fines de semana de un espacio al aire libre, para encontrarse con las familias, en donde se pueda pasar el día, en donde tengamos un parque con características ambientales y autóctonas, donde pueda haber biodiversidad. Y encontrar también un lugar y prolongar el desarrollo de todo lo que es la actividad recreativa y educativa en el sector sur de la ciudad”; aseguró Castellano.

“Estuvimos con uno de los especialistas en estos temas que es Carlos Thays. Él, como su padre, vienen trabajando en todo lo que es diseño de parques en Argentina desde hace muchos años. Recorrimos el lugar y estamos en condiciones de decir que estamos en una etapa de anteproyecto”. Además, el intendente destacó: “Estamos con un equipo técnico trabajando en este proyecto. Hay arquitectos, paisajistas, ambientalistas. Esto tiene que ver con la ayuda a seguir aumentando la masa verde en Rafaela y el alcance va a ser, seguramente, regional”.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

“En principio, el parque no será llano. Ese será el primer factor diferencial con otros parques, porque ya el hecho de la necesidad de que haya lagunas de retardo, implica que haya depresiones y lomadas. Otra es que va a haber arboleda autóctona. Todos los árboles que allí se planten serán los que crecen en la región. También habrá lugares para que la gente practique senderismo, realicen caminatas, puedan correr, andar en bicicleta. Todo lo que hoy se ve en la ciudad, se potenciará en ese lugar. Además habrá espacios de características deportivas. No nos olvidemos que al club 9 de Julio le hemos donado cuatro hectáreas en ese sector para actividades de índole deportiva”.



UN ESPACIO DE USO

SOCIAL E INCLUSIVO

“Rafaela tiene una historia muy grande con respecto al Parque Balneario. Si Rafaela tiene 140 años, el Balneario fue prácticamente quien le dio forma a ese sector de la ciudad en aquel momento. El nuevo parque tiene que volver a ser ese lugar con características regionales donde en algún momento, habrá un gran espacio donde haya agua, que pueda ser otra característica diferencial”. “Estamos entusiasmados con el proyecto. La verdad es que todo el equipo lo está. Será algo que seguramente se va a ir construyendo por etapas, en principio con fondos públicos provinciales y nacionales. Lo anunció el Gobernador y se está haciendo en muchas ciudades del país, dentro del proyecto Parques Argentinos. Necesitamos que a Rafaela también lleguen fondos para ampliar los espacios verdes, y sobre todo de esas dimensiones”.



CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR

SUR COMO LUGAR RECREATIVO

“Se trata de la consolidación de esas 10 hectáreas que tiene el campus de UNRaf, con la continuidad hacia el oeste y hacia el sur de esto, que será una zona que se vinculará y donde el verde tendrá preponderancia, con la ciclovía, con Avenida Podio, y con los barrios Villa Aero Club, Villa Los Álamos y Brigadier López. Todo ese sector tiene esa connotación. No es un lugar para que se instalen empresas e industrias. Eso está en el sector norte de la ciudad. Este sector al que me refiero, es un sector que tenemos planificado para actividades recreativas, educativas y deportivas. El Parque Regional le va a dar el afianzamiento en esas características”. “Estamos trabajando en el proyecto. Los tiempos de los procesos de licitación son largos. Habrá licitaciones diversas como arbolado público, caminos y senderos, movimiento de suelos, entre otros. Pero será un proyecto diferente, innovador, distinto y necesario para la ciudad, y está pensado como muchas de las cosas que estamos haciendo, para los 150 años de Rafaela. Los tiempos no son cortos. Lo hemos iniciado. El anteproyecto está en marcha y pretendemos licitar parte de ese parque dentro de este año”.



OBRAS COMPLEMENTARIAS

“Fundamentalmente, hay que ejecutar obras que tienen que ver con los desagües. No nos olvidemos que esas 66 hectáreas, lo primero que tienen que hacer es retener el agua. Y esa depresión para retener el agua que viene del campo, es lo que nos asegura que no ingrese a la ciudad. Eso se respeta al máximo. De modo que será un parque que se inundará en los momentos donde llueva mucho, y que quedará liberado para el uso en los momentos donde no llueva. Además, hay otras obras, por citar una, el cruce con avenida Podio, la cual va ser la gran avenida que vincule todo el Oeste de la ciudad. Esa avenida va a cruzar por el parque y va a dividir el predio de la UNRaf con el Parque Regional. Avenida Podio, en sus dos manos, va a vincular los barrios Villa Aero Club, Villa Los Álamos y los loteos que se hagan alrededor de la UNRaf, con lo que son los barrios Antártida, Amancay y Los Nogales”. “También hay que pensar que la Ruta 34 como hoy la conocemos no va ser más así, sino que va ser una gran avenida a partir de la culminación de la Variante Rafaela. Entonces, ahí tendremos un tránsito de entrada y salida al nuevo Parque Regional”.

Finalmente, el intendente remarcó: “Estamos con todo el equipo de Desarrollo Urbano y Metropolitano trabajando fuertemente en este y en otros proyectos. Pero este tiene características muy especiales porque va a ir al corazón de las necesidades de las familias rafaelinas. Vemos que cada rinconcito verde que hay en la ciudad, se ocupa los fines de semana. Por eso necesitamos más de estos espacios. Y este Parque Regional viene a cubrir una necesidad de una ciudad que ya tiene mucho más de 100.000 habitantes y nos proyectamos hacia sus 150 años con esta dimensión de parque”.