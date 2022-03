Servicios municipales para el fin de semana

El próximo sábado es feriado nacional debido a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Por dicho motivo, el municipio brindará algunos servicios de manera diferenciada. El servicio de recolección de residuos domiciliarios no saldrá este viernes. Este jueves se retirarán los residuos biodegradables, retomándose el domingo con biodegradables nuevamente y el lunes con recuperables. El Eco Punto (frente al Cementerio) permanecerá abierto, como siempre, de 8:00 a 19:00 y el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) también lo hará en horario normal, de 7 a 12:30. El Cementerio funcionará de manera normal, abriendo sus puertas a las 7:30 hasta las 18:30, con la administración cerrada y guardias mínimas en caso de sepelios. Se informa además que el equipo de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte del municipio participará de una jornada de capacitaciones que tienen como finalidad fortalecer los conocimientos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Por dicho motivo, durante todo el sábado, no se prestará el servicio de transporte público en la ciudad. La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no contará con servicio, en tanto que la línea 147 “Rafaela Responde” atenderá solo con contestador automático, retomando la atención con operadores el día lunes.