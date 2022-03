El mercado externo ya absorbe el 30% de la leche del país

Las exportaciones de productos lácteos para el mes de enero descendieron un 19% en volumen (toneladas de productos) pero se mantuvieron casi sin cambios en cuanto a la entrada millones de dólares (-0,6%), como consecuencia del nivel de precios internacionales.

Según datos oficiales del INDEC, en enero se enviaron al exterior unas 36.378 toneladas de productos por un total de 136,1 millones de dólares. Según el análisis del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), se procesaron 270 millones de litros equivalentes con destino al mercado externo. Sin embargo, lo que creció notoriamente respecto al promedio de 2021 es el porcentaje que este volumen representa en la producción total nacional de leche. Según este guarismo, fue el 29,2% en enero, y contemplando datos preliminares del primer bimestre, sigue incrementándose hasta el 29,6% del total.



EL ANÁLISIS

Según las cifras definitivas de exportaciones a enero 2022 con datos de la Dirección Nacional Láctea, este 29,2% destinado al mercado externo (superior a la media de 24-5% promedio anual) puede explicarse por la estacionalidad de la producción primaria (pico de baja) y el alicaído mercado interno, producto del fenómeno inflacionario. Se le suma además, un factor de contexto que tiene que ver con los impedimentos que existen en la actualidad para conseguir logística en tiempo y forma, producto de la poca disponibilidad mundial de conteiners, que van generando stocks y postergación de envíos, que luego se despachan con demoras.

Con los datos de exportaciones de productos lácteos acumulados al mes de febrero de 2022, según datos provisorios del INDEC, indican que en el primer bimestre serían 70.700 toneladas por un valor de 256 millones de dólares. De ese total exportado hasta ahora, el 49,8% fueron leches en polvo, el 18,6% quesos en sus diferentes formatos y 20% de dulce de leche, manteca, oil butter y suero. Cabe aclarar que el 11% restante corresponde al rubro “confidenciales”, que se supone son los rubros lactosa, caseína y yogures, los cuales no se detallan en la información oficial amparados por la “Ley de secreto estadístico” para las empresas proveedoras.



VARIACIONES EN CONTEXTO

El OCLA considera que la variación intermensual de las exportaciones fue de -5,5% en volumen y de -11,5% en valor (feb/22 vs. ene/22); y la variación interanual fue de +27,2% en volumen y +43,8% en valor (feb/22 vs. feb/21).

Como puede verse en el Gráfico de este artículo, “las exportaciones de inicios de 2022 son bastante inferiores a 2021, pero cabe aclarar que las exportaciones de enero 2021 fueron muy elevadas ya que acumularon las exportaciones no realizadas a Brasil de diciembre 2020 que tuvieron dificultades de ingreso por cuestiones burocráticas de ese país de destino. Y en febrero se una situación inversa, normales exportaciones en febrero 2022 comparada con bajas exportaciones de febrero 2021 por los altos volúmenes del mes previo”.

En tanto, “las exportaciones de enero y febrero 2022 se han realizado en su mayoría con mercadería que estaba en stock debido a la acumulación del mismo por las dificultades que se fueron dando en el transcurso de 2021 (principalmente baja disponibilidad de contenedores en particular y de logística en general).”

En litros de leche equivalentes, las exportaciones representaron en el primer bimestre de 2022, el 29,6% de la producción total, “aunque con muy alta participación en los valores históricos, fueron inferiores a las del año anterior que participaron del 31,0%, en virtud de lo mencionado más arriba”, analiza el OCLA.



EL PRECIO ARGENTINO

Lejos aún de la referencia mundial que viene estableciendo Fonterra a través del Global Dairy Trade (GDT), “el precio medio negociado de exportación por tonelada fue de US$ 3.626 para el bimestre, lo que implica un incremento del 18,2% respecto al primer bimestre de 2021”. Como se puede advertir, lejos de los 4.600 US$/tn que está pagando el mercado europeo y asiático por la leche de Oceanía.

Sin embargo, “en el caso particular del rubro Leche en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.495/tn un 15,9% por encima del igual período del año anterior”, lo cual es un valor más que atractivo para seguir aprovechando en la medida que se pueda, teniendo en cuenta el desbalance que existe con la demanda interna.



DESTINOS

Según datos de la DNL, el destino de las exportaciones para este primer bimestre fue el siguiente: 33% a Argelia, 18% a Rusia, 15% a Brasil, 5% a Chile, 4% a USA, 4% a China y el restante 21% a otros más de 10 destinos.

Cabe señalar un dato no menor respecto a Rusia, el segundo o tercer mercado en importancia (dependiendo del producto) para nuestro país: estos números aún no contemplan los datos de marzo, donde los envíos se redujeron a cero, como consecuencia del enfrentamiento bélico con Ucrania y los bloqueos comerciales que se están produciendo en la zona de conflicto. Según le confirmaron a La Opinión Rural desde el Centro de la Industria Lechera, “en estos momentos ninguna empresa exportadora argentina está enviando sus productos a Rusia”.