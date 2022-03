Robo de oro y $100.000: preso y luego liberado

Una mujer de 74 años de edad, residente en un tramo de la calle Moreno, ante autoridad de la Comisaría 4ª de la localidad de María Juana, denunció que había resultado víctima de un hecho con la libertad, con privación de la libertad.

Sobre lo que le había pasado, tal lo adelantado en la mañana de la víspera por LA OPINION online, hizo saber que se encontraba en su casa, y al dirigirse hacia una habitación desde abajo de la cama vio salir a un sujeto, que rápidamente la redujo y la hizo sentar al pie de la cama, a la vez que la maniató utilizando pañuelos de la exponente.

Seguidamente, según su relato el intruso comenzó a exigirle la entrega de elementos de oro y dinero, por lo que señaló un lugar del ropero donde guardaba su alianza y la de su madre, y una caja que resguardaba cerca de 100.000 pesos.



LLAMADO A

LA POLICIA

Tras cometer el robo, el ladrón huyó hacia el patio y se perdió de vista, en tanto unos 20 minutos después la mujer logró desatarse y llamar a la Policía.



LO CONOCIA

En primera instancia, la damnificada dijo que conocía de vista al delincuente, ya que días antes lo había ubicado en una vivienda vecina, sita en la avenida San Martín.

Así las cosas, en la finca señalada personal policial ubicó a Maximiliano Exequiel B., de 30 años y residencia en la calle 25 de Mayo, quien hizo saber que allí vive su novia, que no estaba en el lugar, y que él se encontraba junto a una hija menor de edad de su pareja.



RESULTADO

NEGATIVO

Observaron los uniformados que la vestimenta que lucía la persona de mención, coincidía con lo aportado por la víctima del robo antes descripto, a la vez que al arribo de la dueña de casa -de 33 años- se concretó una requisa en la finca y el resultado fue negativo.

Sin embargo, se detuvo al sujeto de mención y se lo trasladó a sede policíaca en averiguación de lo ocurrido.



NO ERA EL

MISMO

Posteriormente, en un nuevo diálogo con la denunciante, esta vez describió al autor del robo de manera distinta, por lo cual quien había sido demorado quedó en libertad.



COMERCIOS

OBSERVADOS

Por otra parte ayer, efectivos de la Unidad Regional V de Policía junto a inspectores municipales se hicieron presente en un predio sito en la intersección de las calles G. Maggi y Alvear, donde funciona un acopio de cartón, y dialogaron con el dueño, un hombre de 39 años de edad y domicilio en La localidad de Susana, y el resultado de la inspección arrojó resultado negativo en cuanto a la comisión de un delito, no obstante, se constató que estaba vigente un pedido de clausura desde, por lo que se accionó al respecto.

Luego se acudió a la calle 500 Millas al 1800 donde se ubica una compra de cobre, bronce y aluminio entre otros metales, siendo atendidos por la encargada, de 46 años y domicilio en la calle J. Gálvez.

La inspección también arrojó resultado negativo, aunque se labró un acta debido a no contarse con una habilitación municipal.