Programa de la tercera

La Asociación Rafaelina de Básquetbol dio a conocer el programa de partidos y árbitros para la tercera fecha del torneo Preparatorio de primera división, a jugarse este fin de semana. Habrá tres encuentros el viernes y uno el domingo.

Este es el cronograma: Zona A, domingo a las 20.30 Quilmes vs. Ben Hur (F. Capolungo y M. Merlo) y viernes a las 21.30 9 de Julio vs. Libertad (M. Buffa y G. Theler).

Zona B: viernes a las 21.30 Peñarol vs. Atlético (G. Ponce y B. Padilla) e Independiente vs. Unión (M. Macagno y A. Aicardi).

Cabe recordar que el Tribunal de Disciplina le dio por ganado 20 a 0 el partido a Ben Hur sobre Libertad de Sunchales, suspendido en el Hogar de los Tigres en la primera fecha por falta de policía.

Posiciones Zona A: Ben Hur 4 puntos; Libertad y Quilmes 3; 9 de Julio 2.

Zona B: Unión 4; Atlético e Independiente 3; Peñarol 2.



SE SORTEO LA AMERICUP

La AmeriCup se acerca y ya se conocen los grupos de la primera fase de la competencia continental, que se jugará entre el 2 y el 11 de septiembre. El torneo tiene a Estados Unidos como defensor del título y Argentina buscará revancha del subcampeonato de 2017.

El equipo de Néstor García será parte del Grupo B y tendrá tres rivales centroamericanos, ya que deberá enfrentarse a Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana. Por su parte, el Grupo A estará integrado por el local, Brasil, que se enfrentará a Uruguay, Colombia y Canadá, mientras que el Grupo C está compuesto por Estados Unidos, México, Venezuela y Panamá.

Esta primera parte se jugará tanto en Brasilia como en Recife, mientras que esta última recibirá la parte final completa. Los dos primeros de cada uno de los grupos, sumados a los dos mejores terceros serán los que se clasifiquen a cuartos de final.



FECHAS LIGA FEMENINA

Los cuartos de final de la Liga Nacional Femenina están confirmados en cuanto a días de juego. Catamarca Basket, con la rafaelina Andrea Rébola, enfrentará a Berazategui domingo y lunes. Será en el Héctor Etchart de Ferro, en horarios a confirmar.