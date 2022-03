Gil para Unión y Douglas Haig

El Consejo Federal de AFA dio a conocer ayer los árbitros para la disputa de la segunda fecha del torneo Federal A. El encuentro que jugarán el domingo 3 de abril, a las 17, Unión de Sunchales y Douglas Haig de Pergamino, en la vecina ciudad, será dirigido por Joaquín Gil (San Pedro). Como asistentes estarán los correntinos Sergio Pérez y Andrés Franco. El cuarto árbitro será Angel Ayala, también de Corrientes. Recordemos que en su estreno, el fin de semana pasado, el Bicho Verde perdió en Resistencia ante Sarmiento por 2 a 0.

Los demás encuentros de la Zona Norte serán los siguientes: domingo a las 16, Gimnasia y Tiro de Salta vs. Sarmiento, Pablo Nuñez; Defensores de Pronunciamiento vs. Defensores de Villa Ramallo, Enzo Silvestre; 16.15 San Martín de Formosa vs. Central Norte de Salta, Guillermo González; 16.30 Juventud Antoniana de Salta vs. Juventud de Gualeguaychú, Exequiel Martín; 17 Crucero del Norte vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay, Francisco Acosta; Sportivo Las Parejas vs. Racing de Córdoba, Bruno Amiconi; 19 Atlético Paraná vs. Sp. Belgrano de San Francisco, Brian Ferreyra. Libre: Boca Unidos de Corrientes.



A REVALIDAR LICENCIAS

Los clubes que poseen licencia deportiva para participar en el torneo Regional Amateur deberán revalidarla enviando documentación, informó el Consejo Federal, a fin de estar habilitados en el torneo que arrancaría en septiembre próximo. En este sentido se encuentran los tres clubes de la Liga Rafaelina: Ben Hur, 9 de Julio y Libertad de Sunchales, además de Atlético San Jorge de la Liga San Martín.

Si bien en el despacho del CF no lo específica, los requerimientos a cumplir serían: Personería jurídica al día, Balances al día, Registro de todos sus jugadores en el Sistema COMET (ya lo viene implementando la Liga Rafaelina). No poseer deudas con el CF o AFA etc. Infraestructura y habilitaciones edilicias y de los estadios certificadas tanto por los organismos de seguridad como así también por el Consejo Federal. Es decir trámites sin mayores dificultades.