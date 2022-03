Perú al Repechaje

El seleccionado de Perú se clasificó al repechaje por un boleto al Mundial Qatar, tras vencer a Paraguay por 2 a 0 en el estadio "Nacional de Lima" por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Gianluca Lapadula, a los 5 minutos, y Yoshimar Yotún, de "tijera", a los 41 del primer tiempo, anotaron los tantos con los que el local se adjudicó el triunfo.

Con este triunfo, el elenco dirigido por Ricardo Gareca jugará el repechaje ante el ganador de Australia y Emiratos Árabes Unidos, por un lugar en el Mundial 2022.

Así, Perú dejó sin chances a Colombia, que hizo la tarea, pero el milagro no llegó pese a vencer a Venezuela por 1 a 0. El mediocampista James Rodríguez, a los 45 minutos del primer tiempo, y mediante un penal, puso adelante al conjunto "cafetero".

Tampoco Chile no pudo tener su milagro. Perdió frente a Uruguay 2 a 0 en el estadio "San Carlos de Apoquindo". Luis Suárez, a los 33 minutos del complemento, inauguró el marcador para Uruguay y Federico Valverde, a los 44 del mismo período, aumentó la diferencia.

En tanto, Brasil no tuvo piedad ante Bolivia y lo goleó por 4 a 0 en La Paz para terminar primero más allá del partido pendiente con Argentina que FIFA dispuso que se juegue. Richarlison con un doblete a los 45 minutos del primer tiempo y 46 del complemento, Lucas Paqueta, a los 24 de la primera etapa y Bruno Guimaraes, a los 21 de la segunda etapa, anotaron los tantos.

Posiciones: Brasil 45 puntos; Argentina 39; Uruguay 28; Ecuador 26; Perú 24; Colombia 23; Chile 19; Paraguay 16; Bolivia 15 y Venezuela 10.