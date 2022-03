Liga: terminó empatado

Talleres de María Juana y Unión de Sunchales completaron anoche los 20 minutos pendientes del partido que disputaban una semana atrás por la primera fecha del Apertura de la Liga Rafaelina, y fuera suspendido por una tormenta. El marcador no se modificó y finalizó empatado 1 a 1, con los goles de Brian Otero para el Bicho Verde y José Wasinger para Talleres.En tanto, este miércoles culminará la jornada inicial con el debut de Libertad de Sunchales y Atlético María Juana en el marco de la Zona B, desde las 20.30 en el Plácido Tita y con el arbitraje de Darío Suárez.Además, anoche en la reunión del Consejo Directivo se programaron los adelantos de la segunda fecha:, Unión vs. Quilmes jueves a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.Arg. Vila vs. 9 de Julio viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.En la Primera B jugarán Sp. Roca vs. Moreno el viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.Los demás encuentros se jugarán el domingo en el horario oficial de las 14.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera.