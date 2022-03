Portugal, Polonia, Camerún y Senegal clasificados

El astro portugués Cristiano Ronaldo y el delantero polaco Robert Lewandowski, estrella del Bayern Munich alemán, estarán en el Mundial de Qatar 2022, luego de que sus seleccionados sortearan ayer la última fase del repechaje de las Eliminatorias de Europa. En cambio, el veterano crack sueco Zlatan Ibrahimovic, de 40 años y que jugó los últimos diez minutos, no podrá tener en Qatar su despedida mundialista: su selección perdió con Polonia.

En el estadio Do Dragao, de Porto, Portugal logró el boleto a la Copa del Mundo con una victoria 2-0 sobre Macedonia del Norte, que había dado el golpe en la fase anterior al eliminar a Italia. Los dos goles portugueses fueron anotados por Bruno Fernandes, compañero de Cristiano en Manchester United (Inglaterra).

Por su parte Polonia, que había clasificado a la instancia final del repechaje por la eliminación de Rusia (la FIFA le prohibió la participación por el conflicto con Ucrania), selló su pasaje al vencer a Suecia por el mismo resultado, 2 a 0. Lewandowski, de penal, y Piotr Zielinski anotaron los goles del seleccionado polaco.

De esta manera, solamente resta la clasificación de una selección de Europa, que saldrá del choque entre Gales y el vencedor del partido entre Ucrania y Escocia, que todavía no tiene fecha. Los clasificados europeos para el certamen qatarí hasta aquí son: Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Alemania, Polonia y Portugal.



SENEGAL Y CAMERUN

El seleccionado de fútbol de Senegal se clasificó al Mundial de Qatar 2022 al eliminar a Egipto, con el astro del club Liverpool, de Inglaterra, Mohamed Salah, tras derrotarlo por 3 a 1 en la definición por penales luego de ganar por 1 a 0 en el partido de vuelta de las eliminatorias africanas (0-1 en la ida). Boulaye Dia marcó el gol de Senegal -que disputó los mundiales 2002 y 2018- a los 3 minutos de la primera etapa y, en una repetición de la final de la última Copa de África de Naciones de hace un mes y medio, ganó en la tanda de penales.

En tanto, Camerún se clasificó para el Mundial gracias a un gol en el descuento de la prórroga de Karl Toko-Ekambi (120+3) que permitió a los 'Leones Indomables' ganar por 2-1 en Argelia y meterse por el mayor valor de los goles en campo contrario (1-0 para los norteafricanos en la ida). Antes de ese desenlace dramático, Eric Choupo-Moting igualó la eliminatoria en la primera parte (22) y Ahmed Touba anotó en la prórroga (118) el tanto que clasificaba provisionalmente a los argelinos.



CHANCE PARA ARRUABARRENA

Emiratos Árabes Unidos, dirigido por el argentino Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se impuso sobre Corea del Sur y se medirá con Australia por un lugar en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Emiratos Árabes Unidos ganó con un gol de Hareb Abdullah y logró quedar en el tercer puesto del Grupo A (Ronda 3) de las eliminatorias asiáticas, en una definición vibrante con Irak, que debía derrotar a Siria para tener chances pero empató 1 a 1.